Traição: Com astro de Demolidor, série da Netflix faz referência à Marvel

O astro de Demolidor, Charlie Cox retorna à Netflix para uma nova minissérie, intitulada Traição. Curiosamente, ela faz uma referência à Marvel.

Em certo ponto do filme, o personagem de Cox e sua filha estão jogando aquele jogo em que você coloca o nome de uma pessoa ou personagem em sua cabeça e depois adivinha quem você é fazendo perguntas.

O personagem de Cox é Cleópatra, mas sua filha é o Homem-Aranha. Isso deve ser um aceno para a história do Demolidor com o lançador de teias, e o fato de a estrela de Traição ter aparecido em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Durante uma entrevista recente com o Digital Spy, Cox reagiu à referência dizendo: “Sim, lembro de ter feito uma piada sobre isso”, ele riu. “Lembro-me de dizer: ‘Bem, isso é algo que um grupo muito específico de fãs vai adorar.'”

Mais sobre Traição na Netflix

“Assombrado por uma espiã russa de seu passado, o novo chefe do serviço secreto britânico se vê obrigado a questionar tudo e todos ao seu redor. Segredos, mentiras e relações diplomáticas virão à tona”, diz a sinopse de Traição.

Com Charlie Cox como o protagonista, o elenco ainda conta com Ciarán Hinds (Liga da Justiça), Beau Gadsdon (Rogue One: Uma História Star Wars), Samuel Leakey (Twist), Olga Kurylenko, Oona Chaplin (Game of Thrones) e Adam James (Você).

Matt Charman (Ponte dos Espiões) é o criador da série. Louise Hooper (Sandman) e Sarah O’Gorman (The Witcher) são as diretoras.

Ao todo, a série tem cinco episódios disponíveis na Netflix e já está no top 10 das séries mais assistidas da plataforma nos últimos dias.

Traição está disponível na Netflix.

