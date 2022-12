Traição: Explicamos o final da série da Netflix com ator de Demolidor

O astro de Demolidor, Charlie Cox estrela a nova minissérie de espionagem da Netflix, Traição. Vamos ver o que acontece no final do seriado, que é repleto de reviravoltas.

“Assombrado por uma espiã russa de seu passado, o novo chefe do serviço secreto britânico se vê obrigado a questionar tudo e todos ao seu redor. Segredos, mentiras e relações diplomáticas virão à tona”, diz a sinopse de Traição.

A obra mostra um jovem assumindo a chefia do serviço secreto britânico. Após uma tentativa de homicídio contra o ex-chefe do MI6, Adam comanda o serviço secreto da Inglaterra, mas coloca sua família na rota do perigo.

O personagem nega ser um agente duplo, enquanto uma espiã russa quer um favor de Adam, após ela ter feito um jogo sujo para ele assumir o MI6.

Charlie Cox na série Traição

Explicamos o final de Traição na Netflix

No final de Traição, Kara descobre um arquivo que sugere que o MI6 acredita que Adam é Dorian, o agente secreto que matou seus homens em Baku.

Ela, então, foge com o HD contendo as cópias digitalizadas e mata Olamide, após ele atacá-la.

Na emboscada, ocorre um tiroteio e, eventualmente, Dede ameaça atirar em Adam. Quando Maddy está prestes a entregar as informações cruciais em sua posse, o protagonista ataca Dede e ela o mata com um tiro.

Diante disso, Angelis mente para sua equipe e atribui a morte a Kara. Maddy e o espião russo, por sua vez, fogem com o HD e percebem que estão completamente sozinhos e sem aliados, já que Audrey se recusa a pegar os arquivos ao descobrir que Adam foi assassinado.

Em vez disso, Gratz sugere que ele devolva os arquivos para Angelis. Isso, a fim de desacreditar Robert Kirby, que concorre contra ela para se tornar primeiro-ministro.

Enquanto conversava com Maddy, Kara explica que Adam não era Dorian, pois estava com ele na noite em que seus amigos foram assassinados em massa em Baku.

Charlie Cox estrela Traição na Netflix

Quem é Dorian em Traição?

Após esse diálogo, ambos decidem armar uma armadilha para atrair o verdadeiro agente duplo. Assim, Maddy se infiltra no Comitê de Inteligência do Commons, onde Angelis convocou uma audiência.

É lá que Patrick, amigo de Adam, sai da reunião e a conhece. O sujeito tenta pegar os arquivos e Maddy percebe a grande verdade: Patrick Hamilton é Dorian.

Ela o espanca e faz com que o plano de Angelis seja exposto publicamente, que estava chantageando membros do alto escalão da aristocracia e políticos. Imediatamente, o nome de Adam começa a ser limpo.

Por outro lado, Patrick faz uma ligação confirmando sua identidade secreta. Kara o envenena com uma substância.

Também ficamos sabendo que Sir Martin Angelis foi preso e Maddy liga para Dede, ameaçando expor o que ela fez e arruinar sua carreira. Finalmente, Kara planeja voltar para a Rússia e a viúva de Adam se reencontra com seus filhos, que são informados de que seu pai morreu.

Traição está disponível na Netflix.

