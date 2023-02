Trailer da série de Grease traz muita nostalgia

O Paramount+ preparou uma dose certeira de nostalgia com sua nova série, Grease: Rise of the Pink Ladies. O trailer traz um vislumbre do ano letivo de 1954-1955, com muito drama, romance e músicas.

A prévia mostra Marisa Davila (Jane), Cheyenne Isabel Wells (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia) e Tricia Fukuhara (Nancy) nos papéis do icônico grupo de amigas que vemos no filme original com John Travolta e a saudosa Olivia Newton-John.

“Em 1954, quatro anos antes do Grease original, antes do rock ‘n’ roll governar e antes que os T-Birds fossem os mais legais da escola. A série segue quatro párias que se atrevem a se divertir em seus próprios termos, provocando um pânico moral que mudará Rydell High para sempre”, diz a sinopse da série.

Dado que a série só se passará alguns anos antes dos eventos do filme original, não seria impensável imaginar que poderíamos ver algumas versões mais jovens de personagens clássicos como Danny, Rizzo e muito mais.

Veja o trailer de Grease: Rise of the Pink Ladies, abaixo.

Mais sobre a série de Grease

Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) interpreta a diretora assistente McGee, preenchendo os sapatos de Eve Arden, que interpretou a personagem em Grease e Grease 2.

O restante do elenco é formado por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy e Shanel Bailey como Hazel.

O seriado do Paramount+ inclui músicas de Zachary Dawes, Nick Sena e Justin Tranter.

Grease: Rise of the Pink Ladies estreia em 7 de abril de 2023 no Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.