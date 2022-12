Trailer de Harry e Meghan revela conspiração da Família Real britânica

A Netflix lançou mais um trailer de Harry e Meghan, documentário sobre o casal titular, que promete trazer a verdade sobre como a Família Real tratou o casal após o casamento deles.

“Em essência, o relacionamento deles se parece com muitos outros: eles se conheceram, tiveram um romance turbulento, se apaixonaram, se casaram, tiveram filhos e construíram uma vida baseada em valores compartilhados e apoio mútuo no trabalho e nas ambições um do outro”, começa a descrição da Netflix.

Continua depois da publicidade

“Mas o duque e a duquesa de Sussex não são um casal comum. A história deles é uma das histórias de amor mais importantes da história, e mesmo os fãs e seguidores mais conectados de sua história nunca a ouviram ser contada assim antes”, continua a descrição.

Nesta série documental exclusiva, o duque e a duquesa de Sussex contam o outro lado de sua história de amor.

Em seis episódios, a série explora o relacionamento do casal, do início secreto do namoro aos desafios que os fizeram sentir necessidade de se afastar de suas funções reais.

Com depoimentos inéditos de amigos e familiares, além de análises de historiadores sobre o estado atual da Commonwealth e o relacionamento da família real britânica com a imprensa, a série mostra não só o amor de um casal, mas pinta um quadro claro da nossa sociedade e do modo como tratamos o próximo.

Veja o trailer abaixo.

Mais sobre Harry e Meghan

O documentário em seis partes promete explorar o relacionamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, indo desde os primeiros dias de namoro dos dois, até as controvérsias que fizeram eles se afastarem da família real.

A direção de Harry e Meghan é de Liz Garbus. Ela foi indicada ao Oscar por What Happened, Miss Simone?, também da Netflix, e por The Farm: Angola, USA.

A primeira parte de Harry e Meghan chega em 8 de dezembro na Netflix. Já os três episódios finais estreiam em 15 de dezembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.