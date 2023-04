Trailer de Invasão Secreta indica chegada do Super-Skrull ao MCU

Invasão Secreta, a nova série do MCU e Disney+, pode ter mostrado o Super Skrull, um dos vilões mais icônicos do Quarteto Fantástico, em seu trailer.

Nick Fury de Samuel L. Jackson procura sozinho parar os Skrulls e em suas aventuras pelo mundo, o ex-chefe da SHIELD pode cruzar o caminho com o Skrull mais popular de todos.

Em duas ocasiões no trailer, um Skrull interpretado por Kingsley Ben-Adir pode ser visto transformando sua mão em elementos não orgânicos. Em uma tomada, até parece que o personagem pode ser visto com uma mão de pedra, uma marca registrada de ninguém menos que o Super-Skrull.

Nos quadrinhos, o Super-Skrull é Kl’rt, um skrull que ganhou os poderes do Quarteto Fantástico a fim de dominar a Terra, após a primeira tentativa de invasão ter sido frustrada pela primeira família da Marvel.

Confira um print do trailer com o possível Super-Skrull, junto do trailer em si.

Sobre Invasão Secreta

Em Invasão Secreta, ambientada no MCU atual, conforme a Disney, Nick Fury descobre uma invasão clandestina da Terra por uma facção de metamorfos Skrulls. Fury é acompanhado por seus aliados, incluindo Everett Ross, Maria Hill e o Skrull Talos, que montaram sua vida na Terra. Juntos, eles correm contra o tempo para impedir uma invasão Skrull iminente e salvar a humanidade.

Isso aparentemente posiciona os eventos da série como ocorrendo durante (ou logo depois) os do lançamento mais recente da Marvel Studios, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, mas antes (ou se sobrepondo a) os dos próximos lançamentos, como Guardiões da Galáxia Vol. 3 e The Marvels.

Todos esses projetos fazem parte da Fase Cinco do MCU, com Invasão Secreta sendo a primeira itera]£ao dessa fase nas telinhas.

O elenco de Invasão Secreta conta ainda com Cobie Smulders como Maria Hill, Ben Mendelsohn como os Skrull Talos, Emilia Clarke (Game of Thrones), Olivia Colman, Don Cheadle (o Máquina de Combate), Regé-Jean Page (Bridgerton), Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders), Killian Scott (Love/Hate), Carmen Ejogo (Your Honor), e Christopher McDonald (Ballers).

A direção ficou a cargo da dupla Thomas Bezucha (The Family Stone, Let Him Go) e Ali Selim (Criminal Minds, Manhunt).

Invasão Secreta estreia em 21 de junho no Disney+.

O seriado, junto com Loki, serão as únicas atrações do MCU/Disney+ de 2023.

