Trailer de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton traz a origem de tudo

A espera pelo retorno ao mundo de Bridgerton está acabando. A série derivada sobre a Rainha Charlotte ganhou um novo trailer na Netflix.

A prévia mostra como o romance de Charlotte e do rei começou, trazendo tudo que esperamos ver em Bridgerton.

A nova série trará uma versão mais jovem da monarca, interpretada por Golda Rosheuvel em Bridgerton, em sua subida ao poder após se casar com o Rei George (Corey Mylchreest), e como sua história de amor iniciou mudanças na sociedade. India Amarteifio (Sex Education) faz a jovem rainha.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton deve ainda mostrar os primeiros momentos do reinado da Rainha. Assim como a série original, a produção é feita por Shonda Rhimes, responsável por sucessos da televisão como Greys Anatomy e How to Get Away With Murder.

Veja o trailer abaixo.

Mais sobre a série da Rainha Charlotte

Arsema Thomas faz a jovem Lady Danbury e Ruth Gemmell interpreta a nova versão de Violet Bridgerton. Completam o elenco: Adjoa Andoh, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Hugh Sachs, Sam Clemmett, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton estreia em 4 de maio na Netflix.

