Trailer de The Power revela como poder corrompe super-heróis

The Power é a nova série de super-heróis do Prime Video, após o sucesso de The Boys. O primeiro trailer completo do seriado foi divulgado.

A série foi desenvolvida por Raelle Tucker, Naomi Alderman e Sarah Quintrell a partir do romance de mesmo nome de Alderman.

O trailer começa de forma sinistra quando o personagem de Leguizamo está levando sua filha para o trabalho e fica chocado com o rádio, revelando que vários dispositivos eletrônicos deram problema ao seu redor.

Ela é apenas uma das centenas e milhares de adolescentes que estão desenvolvendo eletrocinese, e o trailer revela como o mundo muda à medida que esses poderes começam a se manifestar em todo o mundo.

Veja a prévia, abaixo.

Mais sobre The Power, no Prime Video

The Power é estrelado por Toni Collette, de Hereditário, Auliʻi Cravalho, de Moana, e John Leguizamo, de O Menu, como a família Cleary-Lopex.

O restante do elenco inclui Josh Charles, Eddie Marsan, Rob Delaney e Alice Eve.

À primeira vista, The Power parece outra série de super-heróis semelhante à Ms. Marvel ou à Stargirl da DC.

No entanto, como o trailer lembra aos espectadores, “o poder corrompe”. O trailer toma um rumo muito sombrio quando começa a explorar maneiras mais desagradáveis pelas quais as garotas podem aproveitar esses novos poderes.

The Power chega em 31 de março no Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.