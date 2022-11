Traumatizada? Atriz de A Casa do Dragão não quer mais fazer séries de fantasia

A Casa do Dragão é, discutivelmente, o maior sucesso da TV em 2022! Lançado no HBO Max, o spin-off de Game of Thrones trouxe enorme audiência para a plataforma. A série também expandiu a fama de atrizes como Milly Alcock, a intérprete da jovem Rhaenyra. No entanto, em uma entrevista recente, a estrela afirmou não querer fazer mais séries de fantasia.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo por que Milly Alcock não quer atuar em mais séries de fantasia após A Casa do Dragão; confira.

Milly Alcok abandona o mundo da fantasia após A Casa do Dragão

Atualmente com 22 anos, Milly Alcock ficou famosa no mundo inteiro ao interpretar a jovem Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão.

Nos 5 primeiros episódios da série do HBO Max, a atriz australiana deu um show como a intrépida princesa. A versão adulta de Rhaenyra, por sua vez, é vivida por Emma D’Arcy.

Em uma entrevista recente a um jornal da Austrália, Alcock revelou como A Casa do Dragão mudou sua rotina.

“A série mudou minha vida! E ainda está mudando. No momento, é tudo muito estranho. Ainda estou me ajustando. Mas sempre gosto de lembrar que isso é temporário”, comentou a atriz.

Mesmo tendo uma ótima experiência no set de A Casa do Dragão, a intérprete da jovem Rhaenyra não deseja atuar em outras produções de fantasia. Para ela, a série do HBO Max já foi suficiente.

“Não quero fazer mais papéis de fantasia. Não quero fazer nada do tipo por agora. Já fiz, e não preciso fazer de novo. Estou só esperando pelo projeto perfeito. Não estou com pressa para aceitar qualquer coisa”, explicou Alcock.

Atualmente, a intenção de Milly Alcock é escolher seus novos projetos por qualidade, não quantidade.

“Eu prefiro trabalhar pouco, mas fazer projetos pelos quais nutro orgulho e paixão”, comentou a atriz.

As declarações indicam que Milly Alcok não deve retornar em possíveis flashbacks da juventude de Rhaenyra em A Casa do Dragão.

No entanto, em uma entrevista recente, o showrunner Ryan Condal afirmou que “as portas estão abertas” para a possível volta de Alcock e Emily Carey (a intérprete da jovem Alicent).

Todos os episódios de A Casa do Dragão estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.