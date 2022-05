Três é Demais: veja quanto vale a casa da família Tanner

Três é Demais, famosa sit-com dos anos 80, marcou uma geração com as divertidas histórias do cotidiano da família Tanner, onde três garotinhas foram criadas por seu pai e dois tios de personalidades distintas.

Embora a série tenha sido gravada em estúdios televisivos, a casa da Família Tanner tinha uma linda fachada com endereço de verdade em São Francisco, Califórnia, que foi construída em 1883.

Recentemente, fontes pouco confiáveis compartilharam que a casa que aparece na série custava infames US$ 37 milhões, cerca de “apenas” R$ 185 milhões.

No entanto, o site We Got This Covered averiguou a informação e descobriu que o valor verdadeiro da casa de Três é Demais é muito inferior ao informado, embora ainda seja um número exorbitante.

Até onde se sabe, um registro público revela que a casa foi vendida em 2020 por cerca de US$ 5 milhões, cerca de R$25 milhões.

Caso você queira se mudar para São Francisco e reviver os dias de Três é Demais na famosa casa dos Tanner, uma decepção: apesar do exterior parecer praticamente idêntico, todo o seu interior foi reformulado para a moda atual.

