Tristeza para fãs: Criadores de Big Bang Theory não planejam revival da série

Por muitos anos, The Big Bang Theory ficou no topo das séries de comédia mais assistidas do mundo. Dado o enorme sucesso da sitcom, muitos fãs pedem um revival da série, com o retorno de todos os protagonistas. No entanto, para a frustração dos espectadores, esse revival não deve acontecer – pelo menos, é isso que afirmam os criadores da série.

The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

Mostramos abaixo porque, nas palavras dos criadores de The Big Bang Theory, o revival da série não deve acontecer.

Criadores de The Big Bang Theory não querem fazer revival

Atualmente, estamos na chamada “era dos reboots, reuniões e revivals”. Nos últimos anos, séries como Friends e Parks and Recreation voltaram à tona, e como a 3ª temporada da sitcom Call Me Kat – protagonizada por Mayim Bialik – traz uma “mini reunião” de The Big Bang Theory, muitos fãs pedem um revival oficial da série.

Em 2022, The Big Bang Theory completou 15 anos de história, e em um papo com o site Entertainment Weekly, os criadores da produção avaliaram a possibilidade de um revival ou continuação.

Infelizmente para os fãs, Chuck Lorre e Bill Prady, pelo menos até o momento, não desejam produzir um revival de The Big Bang Theory.

O motivo é muito simples: o final de The Big Bang Theory foi bastante satisfatório, e por isso, os showrunners não querem mexer nessa conclusão.

“É até difícil imaginar o que abordaríamos após a conclusão, já que o episódio final é um capítulo belíssimo e satisfatório. O desfecho foi sensacional, e por isso, é difícil imaginar uma reabertura da história”, explicou Prady.

Chuck Lorre concordou, dizendo que todas as tramas de The Big Bang Theory foram encerradas com maestria.

“Acho que não deixamos nada por fazer. Foi o mais próximo de um final perfeito que jamais poderíamos ter sonhado em fazer”, comentou o produtor.

Bill Prady, por outro lado, disse também que “adoraria” ver o elenco de The Big Bang Theory interpretar, mais uma vez, os inesquecíveis personagens da série.

“Se eu gostaria de ver esses personagens novamente? Sim, absolutamente! Posso imaginar uma maneira de fazer isso? Não posso. Mas, pessoalmente, gostaria de voltar ao Estúdio 25 e ver aquele cenário, aqueles figurinos e aquelas pessoas? Sim, eu me emociono só de pensar nisso. Mas eu não sei como faríamos isso”, afirmou o showrunner.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli