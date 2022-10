Trono de Ferro é totalmente diferente nos livros de Game of Thrones; veja por quê

A saga A Guerra dos Tronos, do escritor George RR Martin, está rendendo ainda mais adaptações na HBO Max. Com Game of Thrones sendo um sucesso absoluto, A Casa do Dragão repete o que um dia sua série originária já foi.

A série gira em torno de quem deve liderar Westeros, com o governantes dos Sete Reinos sentado no tão glorioso Trono de Ferro, que fica na Fortaleza Vermelha.

Os livros descrevem o trono esculpido com centenas de espadas, e tendo exatos 1,83 metros, ou seis pés de altura, como descrito na obra.

Por sua vez, a série encolheu o tamanho do Trono de Ferro, dando uma aparência de um trono mais convencional com dezenas de lâminas, e não centenas. O escritor explicou o motivo do Trono de Ferro dos livros ser totalmente diferente da adaptação televisiva (via ScreenRant).

Qual é a diferença das versões?

Em recente entrevista, Martin explica que sua visão para o trono não era prática devido às limitações do set de Game of Thrones na época, que não permitia um assento de seis pés de altura.

O escritor, então, aponta que o design do trono na série é mais um ícone do que o que fora apresentado no livro uma vez.

Porém, ele revela como o trono em A Casa do Dragão está um pouco mais próximo de sua visão, devido ao aumento dos recursos para a produção.

“O Trono de Ferro original nos livros é muito alto, e o rei está sentado lá em cima, ele está 10, 15 pés de altura acima de todos, olhando para as pessoas. Foi feito por ferreiros, não é bonito, não é simétrico, está cheio de centenas de espadas”, disse ele.

“Mas quando realmente começamos a fazer Game of Thrones, não tínhamos um palco de som com um teto alto o suficiente para caber lá, então eles fizeram aquele que se tornou meio icônico para a série. Mas quando tivemos a nova produção, obtivemos um pouco mais de espaço e conseguimos expandi-lo”, concluiu Martin.

A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, teve mais liberdade criativa do que Game of Thrones em suas primeira temporadas.

Com isso, os criadores da série conseguiram retratar de uma forma melhor os livros, mantendo o material original para a nova produção na HBO Max.

Embora não esteja a mais de três metros de altura, o novo trono possui mais espadas ao seu redor, com uma aparência que intimida ainda mais.

A Casa do Dragão e Game of Thrones estão disponíveis na HBO Max.

