Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de Love to Hate You

Sucesso na Netflix, a 1ª temporada de Love to Hate You superou a popularidade de alguns dos k-dramas mais populares da plataforma, estabelecendo-se em posições privilegiadas do Top 10. Quem já conferiu 10 episódios do romance sul-coreano quer saber: a série terá uma 2ª temporada no streaming?

“Para uma mulher que detesta perder para os homens e para um homem que não confia nas mulheres, o amor é uma guerra”, diz a sinopse oficial de Love to Hate You na Netflix.

O elenco de Love to Hate You é liderado por Kim Ok-vin (The Villainess) e Teo Yoo (Leto). Respectivamente, os astros sul-coreanos interpretam os protagonistas Yeo Mi-ran e Nam Kang-ho.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a 2ª temporada de Love to Hate You na Netflix; confira!

Love to Hate You terá 2ª temporada na Netflix?

Pelo menos até o momento, nem a Netflix e nem os produtores de Love to Hate You confirmaram a produção de uma 2ª temporada para a série.

Isso, no entanto, não significa que Love to Hate You foi cancelada. Afinal de contas, como a série acaba de estrear na Netflix, a plataforma ainda tem um bom tempo para definir se renova ou encerra a produção.

Em via de regra, a Netflix avalia dois aspectos para decidir o destino de suas produções originais: orçamento e audiência.

Não existem dados sobre o orçamento de Love to Hate You, e por isso, fica difícil saber se a série custou muito para ser produzida.

Já em relação à audiência, Love to Hate You se destaca. No Top 10 brasileiro da plataforma, por exemplo, o k-drama está em terceiro lugar, perdendo apenas para a 4ª temporada de Você e Chiquititas.

A produção também figura no Top 10 de outros países, o que indica sua grande audiência internacional.

No entanto, ao que tudo indica, Love to Hate You não será renovada para uma 2ª temporada na Netflix.

Em primeiro lugar, a plataforma só costuma renovar produções sul-coreanas quando elas fazem extremo sucesso entre o público internacional, principalmente americano.

A série Round 6, por exemplo, só foi renovada após se tornar a produção internacional mais assistida da plataforma.

Embora tenha garantido sólidos números de audiência, Love to Hate You não chegou nem perto da popularidade de Round 6.

Além disso, os roteiristas do romance sul-coreano, ao que tudo indica, produziram a série com apenas 1 temporada em mente.

Por isso, Love to Hate You conta uma trama completa, com início, meio e fim. A produção não deixa um final em aberto, amarrando todas as pontas soltas no primeiro ano.

Sendo assim, o nosso palpite é que Love to Hate You chega ao fim na 1ª temporada. A série, provavelmente, não será renovada.

Você pode assistir à 1ª (e possivelmente única) temporada de Love to Hate You na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.