Tudo o que sabemos sobre a 2ª temporada de The Witcher: A Origem na Netflix

A série The Witcher: A Origem, derivada de The Witcher da Netflix, vem dando o que falar na crítica, com muitos fãs e críticos deixando seu feedback negativo. No entanto, mesmo sendo uma série com apenas quatro episódios, ainda pode haver uma segunda temporada.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros. Além disso, Joey Battey está retornando como Jaskier.

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre a segunda temporada de The Witcher: A Origem, série da Netflix; confira.

A Netflix já renovou a série para a 2ª temporada?

Não, a Netflix ainda não renovou The Witcher: A Origem para a segunda temporada, e vai depender de como será o sucesso de público da série.

As coisas não são nada boas para a série, vendo que no Rotten Tomatoes, The Witcher: A Origem contabiliza com 35% de uma nota de 13 críticas. O público, por sua vez, odiou o seriado, com apenas 13& na avaliação.

Pelo que parece, pode haver apenas uma temporada, visto que é tratada como minissérie e prepara o terceiro ano de The Witcher.

Qual poderia ser a história da 2ª temporada?

É difícil saber qual pode ser a trama da segunda temporada, caso a série seja renovada, embora possa focar em Éile e seu bebê.

Por sua vez, Avallac’h pode fazer mais aparições, bem como Eredin. Além disso, é possível que personagens mortos na primeira temporada possam retornar.

Quando a 2ª temporada poderia ser lançada?

As séries da Netflix geralmente retornam cerca de 12 a 18 meses após o término, mas The Witcher: A Origem ainda não foi renovada, e por ser uma minissérie pode complicar as coisas.

É claro que há séries limitadas da própria plataforma que vão ganhar uma segunda temporada, como é o caso de Dahmer: Um Canibal Americano.

Caso a Netflix realmente dê um sinal verde para o desenvolvimento da segunda temporada da série derivada de The Witcher, é possível que novos episódios cheguem apenas em 2024.

The Witcher: A Origem está disponível na Netflix.

