Tulsa King: Série com astro de Rocky ganha trailer; veja

A Paramount+ divulgou o trailer de Tulsa King, série estrelada pelo astro de Rocky, Sylvester Stallone.

Marcando o primeiro papel de Stallone em uma série roteirizada, o ator vai viver um mafioso que promete conseguir voltar a dominar uma cidade.

A prévia traz Dwight Manfredi, um chefe da máfia que deixa a prisão após 25 anos. Agora, ele terá de enfrentar as consequência de ser um mafioso no mundo moderno (via ScreenRant).

Sendo enviado para Tulsa, em Oklahoma, Manfredi tem o trabalho de dominar toda a cidade, mas precisará fazer novos aliados se quiser que isso dê certo.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Tulsa King

O seriado segue um mafioso italiano confrontado com a surpreendente tarefa de restabelecer sua família da máfia italiana em Tulsa, Oklahoma.

A série foi criada por Taylor Sheridan, e conta com o roteiro por Terence Winter.

Com a estrela Sylvester Stallone, o elenco ainda conta com Dashiell Connery, Andrea Savage, Vincent Piazza, Dana Delany, Garrett Hedlund, entre outros nomes.

Tulsa King estreia no Paramount+ neste ano.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.