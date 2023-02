Tulsa King: Série com Sylvester Stallone perde showrunner

Tulsa King, estrelada por Sylvester Stallone, perdeu seu showrunner. Terence Winter está deixando a série do Paramount+ em razão de diferenças criativas.

Terence Winter deixa o cargo, e permanece como produtor executivo da série de Taylor Sheridan, de Yellowstone, aponta o Deadline.

Continua depois da publicidade

Winter vai se concentrar em outros projetos, incluindo uma série de streaming ainda não revelada, com Martin Scorsese e uma série limitada sobre a histórica temporada de 1986 do New York Mets, que tem sido uma paixão dele por um tempo.

A busca está em andamento para um novo showrunner para Tulsa King. A saída de Winter do cargo decorre de diferenças criativas, apontam fontes do Deadline.

Mais sobre Tulsa King

Marcando o primeiro papel de Stallone em uma série roteirizada, o ator vive um mafioso que promete conseguir voltar a dominar uma cidade.

Dwight Manfredi (Stallone) é um chefe da máfia que deixa a prisão após 25 anos. Agora, ele terá de enfrentar as consequência de ser um mafioso no mundo moderno.

Sendo enviado para Tulsa, em Oklahoma, Manfredi tem o trabalho de dominar toda a cidade, mas precisará fazer novos aliados se quiser que isso dê certo.

A série foi criada por Taylor Sheridan, e conta com o roteiro por Terence Winter.

Além de Sylvester Stallone, o elenco conta com Dashiell Connery, Andrea Savage, Vincent Piazza, Dana Delany, Garrett Hedlund, entre outros nomes.

Tulsa King é exibida pelo Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.