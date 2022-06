Turbulências de Verão, da Netflix, tem ator brasileiro no elenco

Ambientada no universo do surfe, Turbulências de Verão tem tudo para se tornar um grande sucesso na Netflix. A produção australiana garantiu uma posição de destaque no Top 10 da plataforma, graças à sua trama divertida e repleta de emoção. Muitos fãs não sabem, mas um dos personagens mais importantes de Turbulências de Verão é interpretado por um ator brasileiro.

“Expulsa da escola e enviada para a Austrália contra sua vontade, uma adolescente rebelde de NY tenta encontrar seu lugar em um grupo de jovens surfistas”, afirma a sinopse oficial de Turbulências de Verão na Netflix.

A série é protagonizada por Sky Katz no papel da jovem Summer Torres. O elenco de Turbulências de Verão conta também com Kai Lewis, Lilliana Bowery e Savannah La Rein.

Com apenas 10 episódios de meia-hora, Turbulências de Verão é perfeita para uma maratona de fim de semana. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o ator brasileiro que tem chamado atenção no elenco da série.

O brasileiro João Gabriel Marinho está em Turbulências de Verão

A trama de Turbulências de Verão se passa nos impressionantes cenários naturais da Austrália. No centro do enredo está um intrépido grupo de surfistas.

Um dos integrantes desse grupo é Marlon Sousa, um jovem surfista que ganha vida pela atuação do brasileiro João Gabriel Marinho.

Marinho quase estreou na Rede Globo em 2020. O ator havia sido escalado para a temporada de Malhação que acabou cancelada (em parte) devido à pandemia de Covid-19.

Após a confirmação de que Malhação: Toda Forma de Amar marcaria o desfecho da série teen da Rede Globo, João Gabriel Marinho voltou suas atenções para a Netflix.

Para atuar em Turbulências de Verão, Marinho precisou passar por dois testes online, durante o período da pandemia.

Como a série da Netflix foi gravada na Austrália, Marinho também teve que ficar 15 dias em quarentena antes de começar as filmagens.

A trama de Turbulências de Verão é contada em inglês. Por isso, João Gabriel Marinho viveu um grande desafio ao atuar em outro idioma.

Na produção australiana da Netflix, Marinho também mostrou suas ótimas habilidades de surfe – esporte que pratica desde os 3 anos.

Além disso, João Gabriel Marinho faz parte da trilha sonora de Turbulências de Verão com uma composição original.

João Gabriel Marinho nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. O ator se interessou pelo mundo do entretenimento ainda na infância. Com apenas 8 anos, aprendeu a tocar bateria e passou a se apresentar para a família.

No ensino médio, Marinho entrou de cabeça na carreira artística. Ainda na adolescência, o ator aprendeu a tocar violão e começou um curso de teatro.

Ao que tudo indica, João Gabriel Marinho não está no Instagram. Porém, fãs do ator criaram uma página para ele na rede social.

Turbulências de Verão continua disponível na Netflix.

