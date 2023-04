Twisted Metal: Série do game de PlayStation ganha pôster com Anthony Mackie

Anthony Mackie vai protagonizar a série Twisted Metal, baseada nos games de PlayStation. A IGN divulgou o primeiro pôster da obra, que mostra o ator da Marvel em um carro, com o veículo de Sweet Tooth ao fundo.

Para quem não conhece os jogos, Twisted Metal basicamente é um mata-mata com carros armados com metralhadoras, mísseis e afins. O último título da franquia foi lançado para PS3, em 2012.

Com Uncharted e, mais recentemente, The Last of Us, a PlayStation encontrou sucesso na adaptação de alguns dos seus jogos mais populares para filmes e televisão em live-action.

A série de Twisted Metal terá dez episódios e estreia no Peacock, nos EUA. No Brasil ainda não se sabe onde o seriado será exibido. O primeiro teaser trailer sai amanhã (28).

Twisted Metal com astro da Marvel

O astro da Marvel será o protagonista John Doe em Twisted Metal, que é descrita como uma ação de comédia, baseada em história original dos roteiristas de Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick.

A trama gira em torno de um forasteiro que é oferecido uma chance de uma vida melhor se conseguir entregar um pacote misterioso em um mundo pós-apocalíptico.

Com a ajuda de um ladrão de carros, ele vai enfrentar bandidos selvagens dirigindo carros destruidores e outros perigos na estrada, incluindo um palhaço maluco que dirige um caminhão de sorvete.

O personagem de Anthony Mackie não tem memória do próprio passado, mas é um homem que fala tão rápido quanto dirige.

O roteirista de Cobra Kai, Michael Jonathan Smith vai escrever e trabalhar como produtor executivo em Twisted Metal.

Ainda não há previsão de estreia para a série baseada nos games de PlayStation.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.