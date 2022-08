Uma Advogada Extraordinária é baseado em uma história real? Confira

A série Uma Advogada Extraordinária, que estreou neste ano na Netflix, é um dos grandes sucessos das plataforma. O K-drama se manteve por um bom tempo no top 10, e foi muito bem elogiado pelo público.

Park Eun-bin, que interpreta a advogada Woo Young-woo, começa a trabalhar em um famoso escritório chamado Hanbada. A jovem advogada de espectro autista, tem um QI de 164, e se formou como a melhor estudante da turma de uma prestigiada Universidade de Seoul.

Mas, mesmo que seja inteligente, ela possui muitos problemas para se relacionar com as pessoas. Como resultado, normalmente ela é vista como esquisita e solitária. Porém, por conta de seu novo emprego, a jovem se vê forçada a tentar melhorar suas habilidades sociais.

O K-drama é um dos que mais fez sucesso atualmente, e vem sendo comparado com Doctor Who, série estrelada por Freddie Highmore. Mas, o que poucos sabem é que a trama de Uma Advogada Extraordinária é baseada em uma história real.

Quem é a mulher que inspirou a série?

Woo Young-woo foi inspirada em Mary Temple Grandin, uma mulher que tem atualmente 74 anos, e é uma psicóloga e zootecnista americana com autismo de alta funcionalidade.

Grandin revolucionou as práticas para o tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros. Ela é bacharel em psicologia pelo Franklin Pierce College e com mestrado em Zootecnia na Universidade Estadual do Arizona. Além disso é Ph.D. em Zootecnia, desde 1989, pela Universidade de Illinois.

Diagnosticada com autismo quando ainda tinha dois anos, ela rejeitou o contato humano por muito tempo. No entanto, foi na adolescência que ela conseguiu se tornar no que é hoje. Por muito tempo, sofreu bullying, mas suas atividades extracurriculares foram o que realmente a ajudou a crescer.

Ao visitar a fazenda da família, viu uma máquina que exercia pressão sobre as vacas para tranquilizá-las. Grandin teve a ideia de criar um equipamento que iria simular um abraço. Assim, seria possível que uma criança autista tivesse contato físico, sem que fosse realizado por uma pessoa.

Ela atualmente ministra cursos na Universidade Estadual do Colorado, além de prestar consultoria para a indústria pecuarista.

Uma Advogada Extraordinária está disponível na Netflix.

