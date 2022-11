Uma Advogada Extraordinária: Park Eun-bin é autista na vida real?

Uma Advogada Extraordinária é, sem sombra de dúvidas, um dos k-dramas mais populares da Netflix. Grande parte desse sucesso se deve ao carisma de Park Eun-bin, a intérprete da protagonista Woo Young-woo. Dada a naturalidade da atriz, o público quer saber: ela faz parte do espectro autista na vida real?

“Recém-contratada por um grande escritório de advocacia, uma jovem brilhante no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal”, afirma a sinopse oficial de Uma Advogada Extraordinária na Netflix.

Com episódios lançados toda semana, Uma Advogada Extraordinária, volta e meia, garante o Número 1 no Top 10 do streaming.

Revelamos abaixo se Park Eun-bin, a protagonista de Uma Advogada Extraordinária, é autista na vida real; confira.

Park Eun-bin, de Uma Advogada Extraordinária, está no espectro autista?

Na Netflix, o k-drama Uma Advogada Extraordinária também faz sucesso por sua abordagem ao autismo.

Um dos grandes trunfos da produção sul-coreana é a performance de Park Eun-Bin, que dá um show de atuação como a protagonista Woo Young-woo.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, a atriz Park Eun-bin não é autista na vida real. Em uma entrevista recente, a estrela discutiu os desafios de interpretar uma personagem tão singular.

“Fui muito cautelosa, e fiquei com medo de causar algum preconceito. Sempre pensei: ‘Eu realmente posso atuar desse jeito?’ Aí, encontrei a resposta. Ao invés de pensar na atuação, o que eu precisava era entender meus sentimentos”, comentou a atriz.

Durante o papo com a ENA – a emissora sul-coreana que exibe Uma Advogada Extraordinária – Eun-bin também afirmou ter “acrescentado sua própria sinceridade à honestidade de Young-woo”.

Além disso, para acertar na caracterização da protagonista, Park Eun-bin procurou a ajuda de especialistas no espectro autista.

“Me encontrei com um professor para pedir conselhos sobre autismo e aprender as características gerais das pessoas autistas. O resultado dos meus estudos é a Woo Young-woo que vocês podem ver na série”, explicou a atriz.

A pesquisa de Park Eun-bin, ao que tudo indica, deu certo. Afinal de contas, a atriz recebeu inúmeros elogios por sua performance em Uma Advogada Extraordinária.

Como citamos anteriormente, Uma Advogada Extraordinária opta pelo modelo semanal de lançamento de episódios na Netflix.

Ao todo, a 1ª temporada do k-drama conta com 16 episódios. Todos eles já estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix. Ou seja: é hora de maratonar!

Além disso, os fãs de Uma Advogada Extraordinária podem comemorar: a série já foi renovada para um segundo ano.

De acordo com Lee Sang Baek, o presidente da AStory – a companhia de produção de Uma Advogada Extraordinária – a 2ª temporada terá 10 episódios, e deve estrear em meados de 2024.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da 1ª temporada de Uma Advogada Extraordinária na Netflix.

