Uma Advogada Extraordinária: Por que a série faz tanto sucesso na Netflix

Você conhece a série Uma Advogada Extraordinária? Atualmente, o k-drama é uma das produções mais populares da Netflix. Com episódios lançados semanalmente, a série mistura drama, romance e comédia em uma trama realmente tocante. Mas afinal: por que ela faz tanto sucesso na plataforma?

Uma Advogada Extraordinária – também encontrada sob o título original Extraordinary Attorney Woo – é exibida pela emissora sul-coreana ENA. Ou seja: não é uma produção original da Netflix.

Logo após estrear na Coreia do Sul, Uma Advogada Extraordinária garantiu grandes elogios da crítica especializada, principalmente por sua trama intrigante e pela performance de Park Eun-bin como a protagonista Woo.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Uma Advogada Extraordinária na Netflix; veja – e confira por que a série faz tanto sucesso na Netflix.

Conheça a história de Uma Advogada Extraordinária na Netflix

Na Netflix, Uma Advogada Extraordinária repete (e até mesmo supera) a popularidade de alguns dos k-dramas mais queridos da plataforma – como Pretendente Surpresa e Aterrissando no Amor.

Produzida por Yoo In-shik, de séries como Mrs. Cop e Dr. Romantic, a produção tem roteiro de Moon Ji Woon.

“Recém-contratada por um grande escritório de advocacia, uma jovem brilhante no espectro autista enfrenta desafios dentro e fora do tribunal”, afirma a sinopse oficial de Uma Advogada Extraordinária.

Como indica a sinopse, o k-drama acompanha a história de Woo Young-woo, uma brilhante advogada no espectro autista que começa a trabalhar em uma firma jurídica chamada Hanbada.

Graças à sua memória impressionante, QI de 164 e criatividade arrasadora, a protagonista se torna a arma secreta do escritório. Ou seja: a série é basicamente uma versão jurídica do hit The Good Doctor.

A abordagem do espectro autista é um dos motivos para a popularidade de Uma Advogada Extraordinária. Afinal, a série aborda esse aspecto de maneira sensível e responsável.

Quem está no elenco de Uma Advogada Extraordinária?

O elenco de Uma Advogada Extraordinária é formado por alguns dos mais famosos atores e atrizes da TV sul-coreana.

Park Eun-bin, conhecida por sua atuação no romance O Rei de Porcelana, interpreta a protagonista Woo Young-woo.

Kang Tae-oh (Trinta e Nove) vive Lee Joon-ho, um dos funcionários mais importantes da equipe jurídica da Hanbada.

Kang Ki-young (Familiar Wife) interpreta Jung Myung-seok, um dos advogados seniores do escritório.

Jeon Bae-soo, da série All of Us Are Dead, é Woo Gwang-ho, o pai solteiro da protagonista Woo.

Finalmente, Baek Ji-won (Solace) completa o elenco principal de Uma Advogada Extraordinária como Han Seon-young, a CEO da Hanbada.

Por que o público gosta tanto de Uma Advogada Extraordinária?

Vários motivos explicam a popularidade de Uma Advogada Extraordinária. Como citamos anteriormente, um deles é a abordagem do autismo.

Além disso, o fato da Netflix exibir os episódios semanalmente, ajuda (e muito) no sucesso da série. Afinal de contas, o lançamento semanal deixa aquele “gostinho de quero mais”, e ajuda a prender o interesse do público pela história.

Nas redes sociais, fãs elogiam a trama da série sul-coreana, as performances do elenco e o ritmo da história.

“Acompanhar Uma Advogada Extraordinária toda quarta está sendo um dos únicos momentos do dia em que respiro em paz e apenas sinto. Quando essa série acabar, vai deixar um vazio”, comentou uma fã da Netflix.

Para muitos espectadores, a performance de Park Eun-bin é um dos maiores trunfos de Uma Advogada Extraordinária.

“Terminei de assistir Uma Advogada Extraordinária. A atriz Park Eun-bin é de uma excelência inexplicável. O drama em si é perfeito, e não precisa de uma segunda temporada”, comentou outro fã.

Mesmo assim, devido ao enorme sucesso na Netflix, Uma Advogada Extraordinária foi renovada para a 2ª temporada.

Os episódios de Uma Advogada Extraordinária são exibidos semanalmente pela Netflix. Veja abaixo o trailer.

