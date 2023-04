Uma história de Criminal Minds foi tirada da vida real

Uma das séries procedurais mais famosas de todos os tempos, Criminal Minds ainda faz a cabeça dos fãs décadas após seu lançamento original. Uma boa parte das tramas da série é inspirada em eventos reais – e um dos exemplos mais interessantes acontece no revival da produção.

Batizado de Criminal Minds: Evolution, o revival de Criminal Minds lançou sua 1ª temporada entre o final de 2022 e o início deste ano.

Logo depois, a série foi renovada para uma 2ª temporada, que ainda não tem data de estreia. Uma boa parte do elenco original retorna no revival.

Mostramos abaixo a trama de Criminal Minds: Evolution que foi tirada diretamente da vida real; confira!

Trama de Criminal Minds: Evolution foi inspirada na vida real

Em Criminal Minds: Evolution, AJ Cook vive Jennifer. A conexão da atriz com sua personagem foi altamente pessoal.

Afinal de contas, enquanto Jennifer aguardava os testes médicos sobre o aparente câncer do marido Will, AJ Cook passava por algo parecido na vida real: seu marido travava uma intensa batalha contra a doença.

Em vez de solicitar uma trama diferente, que não fizesse referência ao drama da vida real, Cook decidiu canalizar todas as suas emoções em sua performance – o que deu super certo. Para muitos fãs, a atuação da atriz é um dos pontos altos de Criminal Minds: Evolution.

Em “Pay-Per-View”, o 4º episódio da primeira temporada do revival, a série revela que Will, o marido de Jennifer, deve fazer exames para descobrir se realmente está com câncer.

As gravações da série aconteceram na mesma época que Nathan Anderson, o marido de AJ Cook na vida real, havia acabado de ser diagnosticado com a doença.

“Coisas como essa podem acontecer, e o nosso dever é utilizá-las nos nossos arcos. É mais uma daquelas coisas que aparecem em cima da nossa lista de afazeres do dia. E aí, você tem que lidar com esse diagnóstico e com todas as suas consequências”, explicou a atriz em um papo com a imprensa.

Felizmente, o marido de AJ Cook conseguiu superar a doença sem maiores complicações. Na época, o casal preferiu não revelar o diagnóstico para o público, falando sobre o assunto apenas com amigos e familiares.

Um ano após a recuperação do marido, a atriz de Criminal Minds: Evolution fez uma postagem no Instagram para comemorar as boas novas.

“Foi um ano e tanto @nathanandy! Você venceu, querido! Você, agora, está livre do câncer. É como se um peso deixasse os nossos ombros”, escreveu a atriz.

No Brasil, Criminal Minds (junto com o revival Evolution) está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.