Uncoupled: Netflix lança versão gay de Sex and the City

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Uncoupled tem tudo para conquistar fãs na plataforma. Protagonizada por Neil Patrick Harris, a série é um interessante romance LGBTQIA+. Por sua trama e equipe de produção, a trama já é chamada de “versão gay de Sex and the City”.

Uncoupled – Descasado, em tradução literal – é uma produção de Darren Star (o criador de Sex and the City) e Jeffrey Richman (Modern Family). A série chegou à Netflix em 29 de julho de 2022.

Desde sua estreia, a série tem conquistado a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, Uncoupled já conta com 70% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Uncoupled e por que a série é a versão gay de Sex and the City na Netflix.

Conheça a história de Uncoupled, a ‘Sex and the City gay’ da Netflix

Comparações entre Uncoupled e Sex and the City são inevitáveis. Afinal de contas, ambas as séries são produções de Darren Star.

Na Netflix, o showrunner também é conhecido por criar a popular série Emily em Paris, que já conta com 2 temporadas no streaming.

“Atordoado depois do rompimento com o namorado de longa data, um corretor de imóveis de Nova York enfrenta as expectativas do recomeço — e dos encontros — depois dos 40”, afirma a sinopse oficial de Uncoupled na Netflix.

Na HBO, Sex and the City fez sucesso ao acompanhar as aventuras amorosas de mulheres maduras, na casa dos 40 anos.

Uncoupled tem o objetivo de fazer o mesmo com os gays de meia-idade – um grupo bastante ignorado pela comunidade LGBTQIA+.

Para isso, Darren Star não economiza em cenas de sexo e momentos de intimidade. O showrunner falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

“Estou bem menos preocupado e travado do que estaria há uns 10, ou até mesmo 5 anos atrás. Fico feliz de não ser tratado apenas como uma piada ao dormir com um cara gato de uns 28 anos”, afirmou o produtor.

Na série, Neil Patrick Harris vive o protagonista Michael, um corretor de imóveis que retorna à solteirice após o término de um relacionamento de 17 anos.

“É uma série franca, bem humorada e sensual, que em seu núcleo, celebra todos os aspectos dos namoros gays”, afirma a análise do site Digital Spy.

Elenco de Uncoupled é liderado por Neil Patrick Harris

Como já citamos, o elenco de Uncoupled é liderado por Neil Patrick Harris como o protagonista Michael Lawson.

Mais conhecido por interpretar o mulherengo Barney Stinson na sitcom How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris é gay na vida real. O ator também está em filmes como Garota Exemplar e produções de TV como American Horror Story e Desventuras em Série.

Tisha Campbell – a Jay de Eu, a Patroa e as Crianças – vive Suzanne Prentiss, a sócia de Michael na imobiliária.

Tuc Watkins, de séries como Desperate Housewives e filmes como Os Rapazes da Banda, é Colin, o ex-parceiro de Michael.

O elenco de Uncoupled conta também com Brooks Ashmanskas (O Baile) e Marcia Gay Harden (O Nevoeiro), além de participações especiais de Peter Porte (Baby Daddy), Dan Amboyer (The Blacklist: Redemption), David A. Gregory (The Good Fight), Tamala Jones (Castle) e Gilles Marini (Sex and the City).

Uncoupled já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.