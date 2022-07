Uncoupled: Nova série com astro de How I Met Your Mother ganha trailer; veja

A Netflix divulgou o trailer de Uncoupled, nova série de Neil Patrick Harris, astro de How I Met Your Mother.

O streaming revelou a prévia do novo projeto de Harris, que irá interpretar um homem gay, que está solteiro após namorar por 17 anos (via Collider).

No trailer, Michael Lawson, personagem do astro, vê seu namorado terminando o relacionamento. Com isso, Lawson, com 40 anos, está procurando novas emoções.

Agora, solteiro em Nova York, ele vai tentar se socializar ainda mais com seus amigos, manter seu trabalho e curtir a vida.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Uncoupled

“Atordoado depois do rompimento com o namorado de longa data, um corretor de imóveis de Nova York enfrenta as expectativas do recomeço, e dos encontros, depois dos 40”, diz a sinopse.

Criada por Darren Star e Jeffrey Richman, Andrew Fleming dirige a série.

Além de Neil Patrick Harris, o elenco conta com Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks, Tuc Watkins e Marcia Gay Harden.

Uncoupled estreia em 29 de julho na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.