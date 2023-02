Vai acabar? Criadora de You discute planos sobre o fim da série

Segundo diversas notícias divulgadas recentemente, You – uma das séries mais populares da Netflix – chegará ao fim em sua 5ª temporada. Mas será que esses boatos têm base na realidade? Em uma entrevista recente, Sera Gamble, a criadora de You, revelou seus planos para o futuro da série e discutiu o fim iminente da produção.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que a criadora de You revelou sobre o futuro da série; confira!

De acordo com a criadora, You vai acabar?

A reta final da 4ª temporada de You ainda nem estreou na Netflix, e mesmo assim, os fãs mal podem esperar pela chegada do quinto ano (que ainda não foi confirmado pela plataforma).

Sera Gamble, a criadora de You, falou sobre o assunto em uma entrevista ao podcast Top 5. A 2ª parte do quarto ano da série, vale lembrar, só estreia na Netflix em março.

De acordo com a showrunner, apesar da Netflix ainda não ter confirmado a 5ª temporada de You, planos não faltam para os novos episódios.

“Nós temos uma ideia muito interessante para a 5ª temporada, e estamos muito animados com ela. Mas também não queremos estender a série além do ponto!”, comentou a criadora.

Segundo Sera Gamble, You não durará “para sempre”, e a 5ª temporada tem tudo para encerrar a história de Joe.

“Quando terminarmos, terminaremos. Vamos finalizar a série e ela existirá na Netflix para que todos possam desfrutar. Mesmo nas primeiras conversas com Penn (Badgley, o intérprete de Joe), a ideia não é apenas produzir episódios para sempre. É sentir que contamos a história completa”, explicou a showrunner.

Durante a entrevista, Gamble falou também sobre o possível destino de Joe no desfecho da série You.

“Embora o tom da 4ª temporada seja muito diferente, não estamos tentando vender Joe como qualquer tipo de herói. Essa é uma série sobre um cara que faz coisas ruins. E com isso, quando o arco dele termina, a série também chega ao fim”, disse Gamble.

No final da conversa, a showrunner garantiu também que o desfecho do quarto ano de You trará uma pista importante sobre o destino de Joe.

“Vocês descobrirão qual será o tema da 5ª temporada no final da 4ª. Vamos mostrar a todos vocês qual é a nossa ideia”, concluiu a produtora.

A Parte 2 da 4ª temporada de Você estreia na Netflix em 9 de março de 2023.

