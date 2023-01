Velma é criticada, mas ainda assim quebra recorde no HBO Max

Velma se tornou uma série bastante polêmica, no entanto, ainda assim ela quebrou um recorde de audiência no HBO Max, com uma estreia considerável.

“Esta releitura da franquia Scooby-Doo desvenda as origens misteriosas da Máquina de Mistérios – como visto através dos olhos da amada detetive de óculos Velma”, diz a sinopse do seriado.

Continua depois da publicidade

Dublada pela própria criadora da série, Mindy Kaling (The Office), a personagem principal tem etnia alterada em relação à original. Aqui ela é sul-asiática.

A nova série apresenta muitos temas adultos, com violência e sexualidade, o que significa que não é voltada para crianças como o original.

Continue lendo para saber mais sobre o recorde quebrado por Velma no HBO Max.

Velma é um spin-off adulto de Scooby-Doo

Scooby-Doo não vai aparecer em Velma

Apesar das críticas pouco lisonjeiras de fãs e críticos, a série Velma, da HBO Max, está trazendo números recordes de audiência para a plataforma de streaming.

De acordo com o MovieWeb, Velma se tornou a estreia de série animada mais assistida da história do HBO Max depois que seus dois primeiros episódios estrearam em 12 de janeiro.

Mindy Kaling, a produtora executiva de Velma e a voz por trás do personagem titular da franquia Scooby-Doo, confirmou a boa notícia, agradecendo aos fãs por assistirem ao programa.

“Obrigada a todos por assistirem!”, tuitou a atriz e produtora.

Embora os números de audiência indiquem o interesse dos fãs em Velma, as críticas foram mistas, sendo otimista.

Velam está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.