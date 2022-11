Vestido de Diana em The Crown significa mais do que você pensa

A série The Crown é uma das mais premiadas da Netflix, e um sucesso absoluto do streaming, que acabou chamando atenção da família real britânica.

Com a quinta temporada tendo sido lançada nesta quarta-feira (9), uma coisa chamou muito a atenção dos fãs: o vestido da Princesa Diana. O que os fãs não sabem é o real significado dele.

No quinto ano, a Rainha Elizabeth II passa por anos terríveis, intitulado pela própria em 1992 por annus horribilis. O momento mais marcante do ano foi justamente a separação do Príncipe Charles e de Diana, após Diana descobrir a traição de seu ex-marido.

O elenco foi totalmente renovado, e agora conta com Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Dominic West, e outros nomes.

Uma princesa que se expressava pela moda

Em 1994, Charles assumiu que havia traído Diana durante o casamento, o que piorou ainda mais o escândalo dentro da família real britânica.

O casal não estava indo bem há anos, com os tabloides e jornais ingleses relatando brigas e intrigas entre os dois na época.

Após uma entrevista de Charles, onde ele admitiu que seu casamento havia se despedaçado, embora fiel à esposa, Diana chamou a atenção para si em uma festa da revista Vanity Fair.

A princesa estava com um vestido preto, este o qual ficou conhecido como “vestido da vingança”, considerado sexy demais para membros da realeza.

O vestido estava no guarda-roupa de Diana há três anos, e ela vestiu apenas nessa ocasião, como se fosse uma escolha estratégica.

Segundo a ex-editora da Vogue britânica, Anna Harvey, Diana conseguiu fazer com que ela se parecesse com 1 milhão de dólares.

O jornal The Sun, no dia seguinte da festa, não deixou escapar e alfinetou Charles, por ele não saber o que está perdendo.

“A vingança é chique. Lady Di ontem à noite mostrou a Charles o que está perdendo”, escreveu o jornal.

Amy Roberts, a figurinista de The Crown, pediu autorização à estilista Christina Stambolian, que modelou o vestido, para Eliabeth Debicki usar na série.

A quinta temporada de The Crown já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.