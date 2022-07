Vídeo coloca Henry Cavill como o Capitão Pátria de The Boys; veja

Um internauta criou um vídeo que imagina Henry Cavill como o Capitão Pátria de The Boys. O ator interpretou o Superman no cinema.

Com o Capitão Pátria sendo uma sátira do Superman, bem como uma versão maligna do mesmo, é fácil de entender por que alguém associaria Henry Cavill com o personagem.

Continua depois da publicidade

O papel, no entanto, está em boas mãos, já que Antony Starr recebe muitos elogios do público e da crítica por sua atuação.

Confira abaixo o vídeo que imagina Henry Cavill como o Capitão Pátria, de The Boys.

Henry Cavill as Homelander…



He doesn't look bad at all ☠️ pic.twitter.com/2SeDLWLnGg — cheezyvIRL (@Lucifer_Shill) July 12, 2022

Mais sobre The Boys

Todas as consequências do episódio final serão reveladas na próxima temporada da série, que também conta com a derivada The Boys: Diabolical, contos em animação inédita, chocantes e irreverentes, ambientados no universo da série.

Além disso, o seriado irá ganhar um spin-off, ainda sem título, que está sendo desenvolvido.

Nele iremos acompanhar a rotina da única faculdade destinada para esses seres poderosos, controlada pela empresa Vought

The Boys está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.