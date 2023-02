Vídeo de The Witcher prova que não vai ser fácil se acostumar com novo Geralt

A saída de Henry Cavill de The Witcher pegou todos de surpresa. Um novo vídeo prova que não vai ser fácil se acostumar com Liam Hemsworth no papel de Geralt.

No Youtube, StryderHD usou a tecnologia deepfake para substituir Henry Cavill por Hemsworth em cenas de The Witcher.

No ano passado, a Netflix revelou que, após a terceira temporada de The Witcher, Liam Hemsworth substituirá Henry Cavill na série. A notícia veio logo depois que Cavill apareceu em Adão Negro como Superman.

Atualmente, o ator trabalha em Warhammer 40K na Amazon, depois de ter se despedido de The Witcher e da DC.

Veja o vídeo de Liam Hemsworth como Geralt, abaixo.

The Witcher pode acabar na 5ª temporada

The Witcher pode ser encerrada na 5ª temporada. Segundo uma reportagem do Redanian Intelligence, a 4ª temporada já está sendo desenvolvida com o 5º ano sendo planejado para ser o último da série.

Ainda de acordo com a publicação, as temporadas finais de atrações da Netflix costumam ser filmadas consecutivamente e, portanto, este seria o plano para as temporadas 4 e 5. Essa informação, no entanto, nunca chegou a ser confirmada pela Netflix.

Enquanto a 3ª temporada permanece inédita, o 4º ano de The Witcher foi anunciado em outubro do ano passado, junto com a notícia de que Henry Cavill sairia da série e Liam Hemsworth assumiria seu papel como Geralt na 4ª temporada.

O 3º ano da série segue sem previsão de estreia, mas o lançamento vai ocorrer ainda em 2023.

