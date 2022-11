Vikings: Valhalla: 2ª temporada ganha primeiras fotos e data de estreia

A série Vikings: Valhalla, spin-off do sucesso Vikings, ganhou suas primeiras fotos, com a Netflix anunciado a data de estreia da segunda temporada.

O streaming revelou que o novo ano da série será lançado apenas no dia 12 de janeiro de 2023, incluindo novos atores na produção.

Continua depois da publicidade

A segunda temporada parece confirmar que o rei Harald e seus aliados estão buscando vingança após os acontecimentos do final da primeira temporada.

Kattegat foi incendiada, e os vikings serão forçados a explorar o mundo, com as primeiras imagens revelando novas localizações e personagens.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Vikings: Valhalla

Vikings: Valhalla começa no início do século XI e mostra as aventuras de alguns dos Vikings mais famosos da História, como Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir, Harald Hardrada e William, o Conquistador.

Sam Corlett, de O Mundo Sombrio de Sabrina, vive Leif Eriksson. Frida Gustavsson interpreta Freydís Eiríksdóttir. Leo Suter é Harald Hardrada. Bradley Freegard, por sua vez, é o Rei Canute, rei da Dinamarca.

Jóhannes Haukur Jóhannesson interpreta Olaf Haraldsson, Laura Berlin é Emma da Normandia. David Oakes, por sua vez, vive o conde Godwin, conselheiro do Rei da Inglaterra.

Caroline Henderson vive Jarl Haakon em Vikings: Valhalla, que lidera Kattegat nesse período.

Vikings: Valhalla já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.