Vilã de The Last of Us é inspirada em clássico da literatura

The Last of Us faz algumas mudanças em relação aos games originais. Uma dessas alterações na série da HBO é a vilã Kathleen, vivida por Melanie Lynskey, que não existe nos jogos. A personagem foi inspirada em um clássico literário.

Os criadores da série de The Last of Us se inspiraram no romance de Charles Dickens, Um Conto de Duas Cidades, ambientado durante os eventos da Revolução Francesa.

Madame Defarge – a antagonista do livro e líder da máfia parisiense – serve como um excelente modelo para Kathleen.

Madame Defarge é a esposa de um dono de loja de vinhos parisiense e uma das líderes da multidão que invade a Bastilha para inflamar a Revolução Francesa. Ela se torna uma líder influente com uma necessidade feroz de vingança contra a classe alta.

Os showrunners de The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, falaram sobre Madame Defarge no podcast oficial da série (via CBR), revelando que ela serviu de inspiração para Kathleen.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

