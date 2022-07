Vilão de Breaking Bad é gay? Better Call Saul traz fortes indícios; veja

Gus Fring é um dos personagens mais icônicos de Breaking Bad, que também tem um papel muito importante em Better Call Saul, série prelúdio sobre o advogado titular. Há fortes indícios de que o vilão é gay, veremos mais sobre isso agora.

Já em Breaking Bad foi desencadeada especulação sobre a sexualidade de Gus Fring. Ele passou várias décadas guardando rancor contra o cartel por assassinar seu amigo e parceiro de negócios, Max Arciniega, e a paixão com que ele executou essa vingança sugeriu que Max poderia ter representado algo mais para Gus.

Continua depois da publicidade

Better Call Saul colocou mais lenha na fogueira ao revelar a fonte que Gus construiu em homenagem a Max, enquanto Hector e Lalo Salamanca proferiram insultos homofóbicos velados, com o primeiro zombando de Fring sobre espiar enquanto ele urinava em uma piscina, e o último se referindo a Max como um “namorado”.

Ainda assim, nem Breaking Bad nem Better Call Saul esclareceram se essas farpas eram uma referência específica à orientação sexual de Gus ou exemplos de uma atitude homofóbica mais geral.

A sexta temporada de Better Call Saul finalmente prova que Gus Fring é de fato gay. Após um interrogatório estressante que o absolve do assassinato de Lalo Salamanca, Gus visita um bar de vinhos.

Gus Fring tinha um amor

As interações com os membros da equipe do local confirmam que ele é regular, e Gus é mostrado de olho em um funcionário em particular – David. Depois que Gus inicialmente olha de longe, David vem dizer olá, e eles começam a discutir um amor compartilhado pelo vinho.

David divaga, e Gus é estranhamente hipnotizado por seu companheiro, demonstrando uma atenção que o personagem de Giancarlo Esposito raramente demonstra em relação a outra pessoa. Como se isso não bastasse, Gus revela como certa vez comprou uma cara garrafa de vinho com base em uma história vívida que David lhe contou – um gesto pelo qual o próprio David é visivelmente tocado.

Após a cena do bar de vinhos da sexta temporada de Better Call Saul , é seguro dizer que Gus estava apaixonado por Max, como muitos espectadores já suspeitavam.

Esse amor alimentou sua vingança contra os gângsteres do cartel (e Hector Salamanca em particular como punição por puxar o gatilho).

Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.