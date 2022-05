Vilão de Obi-Wan Kenobi não assistiu série em que seu personagem aparece

Obi-Wan Kenobi mostrará o retorno de um querido personagem de Star Wars Rebels: o Grande Inquisidor, que já apareceu nos trailers. O astro que vive o vilão no seriado do Disney+, no entanto, revelou que não assistiu a animação.

Ao falar com a Entertainment Weekly, Rupert Friend revelou que “quase deliberadamente” não viu a interpretação animada do Grande Inquisidor enquanto se preparava para seu papel.

Continua depois da publicidade

Ele defendeu seu raciocínio por trás de não assistir Rebels, citando uma conversa com Deborah Chow e Dave Filoni, explicando que os criadores “realmente queriam fazer algo novo” com o personagem, em vez de imitar a iteração anterior vista em Rebels.

“Eu realmente queria honrar o personagem, então quase deliberadamente não vi a interpretação animada. Eu, Deb Chow e Dave Filoni e todas as pessoas envolvidas realmente queríamos fazer algo novo que honrasse e fosse fiel ao espírito do personagem sem fazer uma espécie de impressão da interpretação de qualquer outra pessoa”, disse Friend.

Obi-Wan Kenobi estreia em 27 de maio no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.