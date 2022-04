Vilão inusitado do Batman ganhará série na HBO Max

Foi oficialmente confirmada a série animada do Homem Pipa, inusitado vilão do Batman, na HBO Max, de acordo com a Variety.

A primeira temporada contará com 10 episódios. Trata-se de uma série derivada de Arlequina, uma outra série animada em que o Homem Pipa teve destaque.

A série animada do Homem Pipa contará com o mesmo estilo de Arlequina, até porque é da mesma equipe criativa.

A história mostrará o adorável perdedor Homem Pipa se juntando a um novo parceiro em esquemas criminosos para sustentar a compra do seu novo bar, que é o mais decadente de Gotham.

Personagem querido pelos fãs

Com sua participação em Arlequina, o Homem Pipa se tornou um dos personagens mais queridos pelos fãs.

Já havia sido relatado que ele ganharia a sua própria série animada, mas o projeto ainda não tinha sido oficialmente confirmado.

Ainda não há uma previsão de lançamento para a nova série animada do Homem Pipa, da HBO Max.