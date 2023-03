Vincent D’Onofrio “destruiu” executivos da Marvel em Demolidor

Ainda estamos esperando para descobrir se Jon Bernthal fará sua estreia no MCU como o Justiceiro, mas rumores têm circulado por um tempo de que podemos vê-lo tanto em Echo quanto em Demolidor do Disney+.

Bernthal fez grandes elogios ao ator do Rei do Crime, Vincent D’Onofrio. Conversando com Sarah Silverman, ele refletiu sobre compartilhar a tela com o astro na 2ª temporada de Demolidor.

“Se você é uma antítese do que estamos tentando fazer, como diretor, produtor, se você não faz parte da jornada artística, cara, você é o inimigo e ele gosta de deixar você saber”, Bernthal lembrou, “Eu o vi como, apenas como destruiu completamente os executivos da Marvel em Demolidor”.

“Foi ótimo, [eu fiquei tipo] ‘você é meu herói, cara. Eu tento fazer isso, mas sou bonzinho demais. Não consigo.”

Charlie Cox como Demolidor em série da Marvel

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5 da Marvel, que começa com o filme Homem-Formiga 3. Por enquanto, não há detalhes sobre a trama.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A nova série do Demolidor terá os roteiristas Jill Blankenship e Grainne Godfree, ambos da série Arrow.

Blankenship trabalhou na série Naomi, enquanto Godfree já escreveu episódios de outras séries do Arrowverso, como The Flash e Legends of Tomorrow.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

