Vingança e infidelidade na série que todo mundo está assistindo no HBO Max

O HBO Max conta com um catálogo bastante diversificado e recheado de clássicos do extenso acervo da Warner Bros. Mas a série que tem atraído a atenção dos assinantes ultimamente é, na realidade, uma novela turca.

Estamos falando de uma produção repleta de intriga, traição, infidelidade. Em suma: muito drama para quem gosta desse tipo de história.

O suspense psicológico é construído principalmente através das suspeitas da esposa, que acredita que o marido está a traindo. Nesse caso, no entanto, não se trata apenas de paranoia: ele realmente está sendo infiel.

Atualmente, a novela turca está em segundo lugar dentre as séries mais assistidas do HBO Max, atrás apenas de A Casa do Dragão – o que já era de se esperar, tendo em vista a popularidade da derivada de Game of Thrones.

Vamos, então, mergulhar na sinopse e elenco dessa novela que tem chamado tanto a atenção.

A série que todos estão vendo no HBO Max

“Dra. Asya, uma mulher profissional e bem-sucedida, vive uma vida tranquila e feliz junto ao seu amado marido Volkan e seu filho Ali. Tudo parecia ir bem até que um cabelo no cachecol vira seu casamento de cabeça para baixo”, diz a sinopse de Iludida, cujo título original é Sadakatsiz.

Asya Yilmaz, a protagonista, é interpretada pela atriz Cansu Dere. Já o marido da personagem, Volkan, é vivido por Caner Cindoruk. O filho do casal, Ali, é interpretado por Alp Akar.

Além deles, o elenco de Iludida também conta com Melis Sezen como Derin Guçlu, Ozge Ozgder como Derya Samanli, Gozde Seda Altuner como Gonul Guçlu e Taro Emir Tekin como Selçuk Dagci.

O melhor de tudo é que a novela está disponível na íntegra no HBO Max, portanto quem deseja maratonar, pode começar desde já. Mas fique avisado: são muitos episódios.

Iludida já está disponível no HBO Max. Veja o trailer, abaixo.

