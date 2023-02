Vira-casaca? Hércules do MCU vai aparecer em série da DC

Brett Goldstein está com tudo. Depois de conquistar o mundo como Roy Kent em Ted Lasso, o ator foi escalado para viver Hércules em Thor: Amor e Trovão, do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Agora, ele vai estrelar uma série da DC no HBO Max.

Conforme a EW, Golstein vai estrelar Harley Quinn, a série para maiores da Arlequina. Ele vai interpretar a si mesmo na série da DC. Além disso, imagens dele no seriado animado foram divulgadas.

Goldstein será “um afrodisíaco ambulante e falante”, aparecendo no especial com um show de um homem só.

A presença de Goldstein se emaranha com os feromônios de Hera Venenosa, que estão fazendo com que todos sejam um pouco mais extrovertidos com seus sentimentos de amor e luxúria no Dia dos Namorados.

Veja as fotos de Brett Goldstein em Harley Quinn, abaixo.

Mais sobre Harley Quinn

“Enquanto Harley se esforça obsessivamente para garantir que seu primeiro Dia dos Namorados com Ivy seja o melhor de todos, os esforços de Bane para impressionar um date inesperado dão terrivelmente errado. Enquanto isso, depois de um infeliz encontro online, Cara-de-Barro começa a desenvolver um pouco de amor próprio”, diz a sinopse do especial de dia dos namorados de Harley Quinn.

A terceira temporada de Harley Quinn terminou no ano passado e a série já foi renovada para a quarta temporada.

No final da última temporada, Harley e Ivy se reconciliaram depois que uma das brigas do casal resultou em um apocalipse zumbi de plantas, e Harley se juntou à Família Bat após Bruce Wayne ter acabado na prisão.

Harley Quinn, série animada de sucesso da DC, foi criada exclusivamente para o streaming e adquirida pelo HBO Max. A série ainda ganhará um spin-off focado no ridículo vilão Homem-Pipa.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.