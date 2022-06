Virgin River: 4ª temporada vai deixar fãs satisfeitos; veja por que

Atenção: Contém spoilers de Virgin River!

Virgin River, série dramática da Netflix, estreou em 2019 e conquistou vários fãs – que ficaram extremamente ansiosos com o final de sua terceira temporada.

Na temporada passada, Mel revelou sua gravidez para Jack e muitas coisas aconteceram, com perguntas ainda em aberto e vários fãs sedentos por respostas. Segundo Martin Henderson, que interpreta o Jack na série, a quarta temporada responderá a muitas delas.

“Não posso dizer muito porque isso vai revelar, mas você descobrirá o que está acontecendo”, diz Henderson ao The Digital Fix. “Só vou dizer que a quarta temporada revela e responde a todas as perguntas, mas apresenta mais algumas. Eu acho que a quarta temporada vai ser realmente satisfatória para as pessoas por causa desse suspense gigante. Tivemos vários momentos de suspense, o que dá uma pequena situação de amor/ódio para o público, onde eles amam, mas odeiam a espera. Vai valer a pena porque os escritores realmente respondem a essas coisas. Acho que as pessoas ficarão satisfeitas.”

Ao E! Notícias, ele conta: “Se não for o bebê de Jack, Jack e Mel naturalmente terão tempos difíceis pela frente. Seria imensamente difícil. Isso seria extremamente desafiador, especialmente para Jack. Se ele vai ficar por perto, se ele é dedicado a Mel, vai ser difícil ter um bebê que é filho do marido morto de sua esposa. Isso é, tipo, pedir muito.”

Data de estreia e primeiras fotos

A espera está quase acabando. A Netflix divulgou a data de estreia da quarta temporada de Virgin River. A série retorna em 20 de julho de 2022, segundo o Deadline.

Com isso, os fãs poderão assistir, ou maratonar, os 12 episódios desse quarto ano da série – sim, a temporada é um pouco mais longa que as anteriores.

Além disso, a Netflix divulgou algumas imagens dessa nova leva de episódios, mostrando o retorno de alguns queridos personagens.

Na quarta temporada de Virgin River, Mel vai enfrentar um dilema, não sabendo se o bebê dela é de Mark ou Jack, enquanto ele próprio lida com essa questão da paternidade.

Veja as fotos abaixo:

