Virgin River: Atriz dá pista sobre romance entre Brie e Mike na 4ª temporada

Fãs da Netflix mal podem esperar pelo lançamento da 4ª temporada de Virgin River – que tem tudo para trazer desenvolvimentos emocionantes para a história de Mel e Jack. De acordo com uma atriz da série, dois personagens também devem viver momentos tocantes nos novos episódios: Brie e Mike.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Criada por Sue Tenney, Virgin River tem Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Mel e Jack.

Veja abaixo tudo que os fãs de Virgin River precisam saber sobre a trama de Brie e Mike na 4ª temporada.

Brie e Mike ficarão juntos em Virgin River 4?

Em uma entrevista recente, Zibby Allen – a intérprete de Brie Sheridan – falou sobre o futuro de sua personagem. Segundo ela, a 4ª temporada de Virgin River deve trazer um grande romance entre Brie e Mike.

Brie Sheridan, a irmã de Jack, é introduzida na 3ª temporada de Virgin River. A personagem chega à pequena cidade para cuidar do irmão, que havia acabado de levar um tiro.

Em Virgin River, Brie acaba se apaixonando por Brady, o personagem de Ben Hollingsworth.

Porém, a situação ficou complicada quando Brady foi acusado de atirar em Jack e deixar o amigo morrer.

No final da 3ª temporada, Brady é preso pelo atentado a Jack. Brie presencia a cena, com uma expressão aterrorizada no rosto.

Em um papo com um podcast, Zibby Allen revelou que Brie deve superar a falta de Brady com a ajuda de Mike.

“Ela se aproxima do Mike, mas também se envolve na teia criminosa de Calvin”, comentou a atriz.

Como a 4ª temporada de Virgin River ainda não estreou, Zibby Allen fez o possível para manter a trama dos novos episódios envolta em mistério.

“Todas essas coisas são distrações para ela. Elas são bem-vindas, mas também incrementam o estresse emocional sofrido pela Brie”, afirmou a atriz.

Alguns fãs acreditam que Mike orquestrou a prisão de Brady para se aproximar de Brie. Porém, a teoria não foi confirmada.

Durante a entrevista, a atriz também revelou alguns detalhes sobre a trajetória de Brie na 4ª temporada de Virgin River.

“Ela voltará a atuar como advogada, e retornará a um aspecto muito importante de sua vida, Nele, ela se sente cada vez mais forte, revelou a atriz.

A 4ª temporada de Virgin River estreia no catálogo brasileiro da Netflix em 20 de julho de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.