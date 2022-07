Virgin River: Explicamos o final da 4ª temporada na Netflix

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Virgin River finalmente chegou à Netflix, trazendo muito mais drama e resposta a um grande mistério, que perdurava na série desde o fim do segundo ano. Naturalmente mais perguntas foram deixadas e, com isso, vamos mergulhar nesse desfecho.

Essa nova leva de episódios introduziu novos rostos na cidade, além de mais reviravoltas românticas. O final da temporada ainda traz, como de costume no seriado, várias despedidas, um casamento surpresa, e muito mais.

A terceira temporada terminou de forma memorável com Jack quase pedindo a Mel em casamento. Ela o parou para revelar que estava grávida, mas não tinha certeza se Jack ou seu falecido marido Mark era o pai.

O final explicado

As questões sobre a paternidade do bebê de Mel e o destino dela e de Jack como casal pairavam sobre os fãs durante a quarta temporada.

Felizmente, ambos foram resolvidos no final. Jack pede Mel em casamento e ela diz que sim. Dois dias depois, eles obtêm os resultados de laboratório do teste de paternidade e descobrem que não apenas eles vão ter uma menina, mas que Jack é o pai do bebê.

É uma ótima notícia para todos, exceto talvez o Dr. Cameron Hayek, que Doc contratou para ajudar na clínica.

Cameron se apaixonou por Mel. A certa altura, ele disse a ela que não achava que Jack era o certo para ela, então depois que Jack e Mel ficam noivos, Cameron se sente estúpido e deixa o emprego para voltar para San Diego.

Mel se preocupa que, sem Cameron, Doc ficará sobrecarregado quando ela sair de licença maternidade, então ela se demite na esperança de que Cameron fique.

Isso é apenas mais uma causa de estresse para DOC. Entre suas dificuldades de saúde, supervisionando a recuperação de Hope e se conectando com seu neto Denny, que está visitando a cidade, muito acontece a Doc na quarta temporada.

No fim, Doc diz a Hope que eles precisam contratar um ajudante para auxiliá-la diariamente. Ela concorda e diz que quer que Lizzie faça isso. Mas Lizzie está hesitante, porque as coisas estão estranhas entre ela e Denny.

Denny parece querer ser mais do que amigo de Lizzie, mas ele sempre se afasta e é famoso por guardar segredos.

Eventualmente, Denny diz a verdade para Lizzie: “A razão pela qual não posso estar com você é porque não tenho futuro. Eu tenho a doença de Huntington, que é terminal”.

Embora obviamente seja doloroso para Lizzie fortalecer seu vínculo com Denny sabendo que seu tempo é limitado, ela terá muito mais tempo livre na quinta temporada agora que Ricky está fora de cena.

No final, Jack, Lizzie e o resto dos personagens de Virgin River dão a Ricky uma despedida sincera antes que ele pegue um ônibus para se juntar aos fuzileiros navais.

O episódio pode ter separado Lizzie e Ricky, mas aproximou Brie e Brady mais do que nunca. Brady soube recentemente que Brie foi estuprada por um advogado, que ela estava namorando em Sacramento, então ele está fazendo tudo o que pode para estar lá por ela.

Enquanto isso, graças a uma dica de Brie, Mike conseguiu resolver o mistério do tiroteio de Jack e a DEA retirou todas as acusações contra Brady. A arma usada para atirar em Jack, que foi encontrada no caminhão de Brady, na verdade pertencia a Vince, o irmão gêmeo do ex-marido abusivo de Paige, Wes.

Um delegado que estava ajudando o líder de gangue local Calvin a lavar dinheiro admitiu ter plantado a arma. Quanto a Vince, Preacher tomou conta dele.

Vince, Paige e muito mais

Depois de Paige ter fugido da cidade após matar acidentalmente Wes na terceira temporada, Vince chega à cidade e sequestra seu filho Christopher para atraí-la para fora do esconderijo.

Ela retorna a Virgin River e se oferece para ficar no lugar do filho. Então Vince leva Paige para uma cabana na floresta, e depois que Vince admite que atirou em Jack, Preacher bate na cabeça dele com um tronco de madeira e ele cai no chão.

Mas não para por aí. Quando Brie está entrando em seu carro, ela é encurralada pelo advogado que a estuprou. Ele pede que ela assine um NDA, mas ela diz que vai registrar um boletim de ocorrência na polícia e prestar queixa.

Mel e Jack, que foram a um jantar comemorativo de noivado com seus amigos Nick e Jo Ellen, são apresentados à irmã de Nick, Melissa Montgomery, a chefe aterrorizante do líder de gangue Calvin, que pode ou não tê-lo matado.

Alguém está no estacionamento tirando fotos de Melissa se misturando com Jack e Mel, então isso pode se tornar um problema no futuro.

O jantar é interrompido quando Charmaine (Lauren Hammersley), a mulher que está grávida dos gêmeos de Jack, liga para ele em pânico. Jack e Mel correm para a casa dela e a encontram deitada no chão com dor.

Ela diz que acha que seu marido Todd vai deixá-la e que ela vai perder os bebês. Com segundos de sobra nos episódios, ela diz a Jack: “Isso é carma. Estou sendo punida. É porque eu menti. Os gêmeos – eles não são seus bebês”.

Com essa ponta solta, os fãs são deixados na expectativa da quinta temporada.

A quarta temporada de Virgin River já está disponível na Netflix.

