Virgin River: Por que a 5ª temporada será a mais diferente de todas

Fãs de Virgin River mal podem esperar pelo lançamento da 5ª temporada. Os novos episódios devem trazer grandes reviravoltas para a história de Jack e Mel. Em diversas entrevistas, elenco e equipe de produção já afirmaram que o quinto ano será “o mais diferente de todos”. Mas afinal: quais mudanças os novos episódios trarão para a produção da Netflix?

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Continua depois da publicidade

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Explicamos abaixo tudo que o elenco e equipe de Virgin River já revelaram sobre o tom e ritmo da 5ª temporada; confira.

5ª temporada de Virgin River será “maior e melhor”

A 5ª temporada de Virgin River começa com uma grande mudança: sai a showrunner Sue Tunney e entra Patrick Sean Smith.

Conhecido por séries como Greek, Smith falou sobre a 5ª temporada de Virgin River em um papo com a imprensa.

“Será maior e melhor do que tudo que já fizemos até agora”, comentou o novo showrunner sobre o tom do quinto ano.

O ator canadense Ben Hollingsworth, intérprete de Dan Brady, também descreveu a 5ª temporada de Virgin River como “ambiciosa”.

“Teremos um episódio muito importante para o Brady, e será muito divertido gravá-lo. Acho que também veremos uma rusga entre o Mike e o Brady, já que ele (Brady) e a Brie ficam cada vez mais próximos”, revelou o ator.

Além disso, a 5ª temporada de Virgin River tem tudo para ser mais inclusiva e diversificada – sem abandonar o clima bucólico que tornou a série tão famosa.

“Vamos abordar tramas inéditas e excitantes. Mas a série continua a mesma. Definitivamente, adotamos uma abordagem mais dinâmica em algumas das histórias. Será uma temporada mais ‘barulhenta’, mas sem esquecer do estilo ‘confortável’”, explicou o novo showrunner.

No final da 4ª temporada de Virgin River, Jack e Mel ficam noivos. No entanto, o casamento dos protagonistas não deve acontecer no quinto ano.

“Mel e Jack são um casal épico, e por isso, queremos saborear essa trama o máximo possível. Não desejamos ‘empacar’ a série, mas também precisamos curtir esse noivado”, comentou Patrick Sean Smith.

A 5ª temporada de Virgin River está sendo gravada atualmente, no Canadá. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.