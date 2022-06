Visual único de Ms. Marvel é explicado por roteirista

A roteirista da série Ms. Marvel explicou o visual único da personagem interpretada por Iman Vellani.

Em entrevista recente à EW, a criadora da série, Bisha K. Ali detalhou a origem e o uso artístico distinto de Ms. Marvel, que teve a colaboração de toda equipe.

“Toda a equipe contribuiu para isso. Começou com uma semente e depois se transformou em uma bola de neve. Eu sei que é uma analogia mista, mas acho que você entendeu”, disse a roteirista. “Havia elementos disso no rascunho inicial do piloto, onde é uma sequência específica em que estamos dentro da cabeça dela. Essa foi minha abordagem no começo, e depois eles a seguiram e a expandiram por toda a série.”

Ali ainda chega a fazer um paralelo com os quadrinhos, sobre a arte de fundo texturizada, além da presença de piadas e easter eggs nos painéis da HQ original.

“Quando você olha para esses quadrinhos, há essa vibração e arte em cada peça daquela história em quadrinhos. Até a arte de fundo é texturizada e em camadas e caprichosa, e há piadas e easter eggs nesses painéis. Nós ficamos tipo: ‘Como você dá vida a isso?'”, revelou.

Embora a série tenha mudado às origens inumanas dos poderes de Kamala Khan, a estética visual dos quadrinhos e outros detalhes são transportados para a série.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

