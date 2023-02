Você: Astro pediu por menos cenas de sexo na 4ª temporada

Você (You) conta com algumas cenas de sexo ao longo de suas temporadas na Netflix, mas Penn Badgley pediu por uma redução do número delas. Vamos ver o porquê disso.

Em um episódio bônus de seu podcast, Podcrushed, o ex-astro de Gossip Girl explicou que gostaria de colocar “cenas íntimas” no retrovisor.

“Eu perguntei a Sera Gamble, a criadora, ‘posso simplesmente não fazer mais cenas íntimas?’ Esta é realmente uma decisão que eu tinha tomado antes de fazer o show. Eu não acho que eu já tinha mencionado isso publicamente, mas eu pensei: realmente quero me colocar de volta em uma carreira onde eu sou sempre um protagonista romântico?'”, disse ele.

Badgley, que é casado com Domino Kirke, está focado em priorizar sua família em detrimento de papéis mais românticos.

“Tipo, a fidelidade, em todos os relacionamentos, e especialmente no meu casamento, é importante para mim. E chegou a esse ponto em que eu não quero fazer isso”, disse ele.

No entanto, Badgley entendeu que levar a luxúria de Joe Goldberg “de 100 a zero” seria inautêntico para o show. A obsessão de Joe muitas vezes vem de um lugar de amor… Uma espécie de. “Assinei esse contrato, me inscrevi para esse show, sei o que fiz. Você não pode tirar esse aspecto do DNA do conceito”, disse Badgley.

Mas Gamble “nem sequer hesitou” a seu pedido. “Ela ficou muito feliz por eu ter sido tão honesto”, disse Badgley. “Ela teve uma resposta muito positiva.”

“Eles fizeram uma redução fenomenal”, acrescentou ele sobre o número de cenas de sexo na quarta temporada.

Quarta temporada de Você (You) tem duas partes

