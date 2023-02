Você: Explicamos o final da 1ª parte da 4ª temporada

Os primeiros episódios da 4ª temporada de Você já estão disponíveis na Netflix! Para manter a atenção do público até o lançamento da segunda parte, a série investe em um final chocante para Joe na Parte 1. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho da 1ª parte da 4ª temporada de Você?

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de Você.

Nos novos episódios, Penn Badgley (Gossip Girl) retorna como o protagonista Joe Goldberg. Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) também estão no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho da parte 1 da 4ª temporada de Você; confira – e tome cuidado com os spoilers! (via TheCinemaHolic)

Final explicado da 4ª temporada de Você – Quem é o assassino?

Quando Joe encontra o corpo de Malcolm no apartamento, utiliza seu método mais clássico para se livrar do cadáver. O protagonista consegue esconder a morte dele por algum tempo, mas quando Simon morre, a mídia divulga a história como “um ataque aos ricos de Londres”.

Eventualmente, Joe conclui que um dos amigos de Malcolm – Kate, Phoebe, Adam, Simon, Gemma, Sophie, Blessing, Connie, Roald e Rhys – é o verdadeiro responsável pelos assassinatos.

No início, ele desconfia de Simon, mas é obrigado a mudar de ideia quando o personagem também é assassinado.

Em meio à investigação, Joe também se aproxima de Kate, e as coisas ficam ainda mais complicadas quando Gemma é assassinada – e Kate é encontrada ao lado do corpo, junto com a arma do crime.

Juntos, Kate e Joe decidem esconder o corpo de Gemma. No entanto, Roald descobre a morte da personagem e tenta colocar a culpa no protagonista de Você.

Com o passar do tempo, todo o grupo começa a desconfiar de Joe. Afinal de contas, as mortes só começaram após ele se mudar para Londres.

Na Casa Hampsdrige, Roald persegue Joe, acusando o personagem de Penn Badgley do assassinato de Gemma. Joe consegue neutralizá-lo, mas neste momento, é atacado por Rhys.

Aí, o personagem acorda amarrado em uma sala subterrânea, junto com Roald. Nesse momento, Rhys assume a responsabilidade pelos assassinatos, e diz para Joe matar Roald e colocar a culpa nele.

Quando Joe se nega, Rhys bota fogo na casa. Felizmente, Joe e Roald conseguem escapar no último minuto.

Por que Rhys mata os amigos na 4ª temporada de Você?

Como você já pode perceber, Rhys é o verdadeiro assassino da 4ª temporada de Você. Sendo assim, por que o personagem decide matar os melhores amigos?

Anteriormente, vale lembrar, Joe descobre os planos de Rhys para a eleição. O grande desejo do personagem é se tornar prefeito, e para isso, ele precisa ter uma imagem limpa a qual os eleitores poderiam confiar.

É por isso que Rhys faz de tudo para proteger sua reputação. No livro, o personagem revela ter vindo de uma infância humilde, o que também faz o público se identificar com ele.

Mesmo trabalhando duro, Rhys sabe que o grupo de Malcolm poderia acabar com suas ambições políticas. Por isso, ele decide matar os amigos.

Inicialmente, Rhys mata Malcolm para impedir a revelação de seu grande segredo, e em seguida, faz o mesmo com Simon.

Ele também mata Gemma para evitar que os comentários problemáticos da personagem afetem sua corrida pela prefeitura.

A intenção de Rhys não era apenas evitar escândalos envolvendo seu nome, mas também o de todos os amigos. Afinal, como diz aquele famoso ditado, “diga-me com quem andas…”. Se as falcatruas do grupo fossem expostas, a carreira de Rhys também seria prejudicada.

É assim que termina a parte 1 da 4ª temporada de Você! Nos próximos episódios, ao que tudo indica, Joe embarcará em uma jornada intensa para revelar os crimes de Rhys – e para limpar sua própria barra, é claro.

A Parte 1 da 4ª temporada de Você está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.