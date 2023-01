Você: Joe tem um assassino em sua cola no trailer da 4ª temporada

A Netflix lançou o trailer da quarta temporada de Você. Vemos que Joe, dessa vez, está sendo perseguido por um assassino, invertendo a habitual ordem do seriado. Um novo pôster também foi divulgado.

Durante os eventos do final da terceira temporada de Você, os fãs viram Joe matar Love com um veneno mortal e deixar seu filho com Dante (Ben Mehl). Depois de fingir sua própria morte e fazer a de Love parecer suicídio, Joe escreve uma confissão em seu computador, incriminando sua esposa por tudo.

Ele acabou em Paris, com a intenção de encontrar Marienne (Tati Gabrielle), que fugiu quando Love a informou sobre a obsessão de Joe e o que aconteceu com Ryan (Scott Michael Foster). Mas parece que ele acaba indo para Londres, onde torna-se professor.

Nessa nova escola, ele passa a fazer parte da alta sociedade local, mas há alguém matando pessoas ricas e está com Joe na mira. O pior de tudo é que ele sabe sobre o passado nefasto do protagonista de Você.

Veja o trailer e o novo pôster abaixo.

Mais sobre Você na Netflix

A série Você é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

As filmagens da quarta temporada já foram finalizadas, e Badgley prometeu que será um ano diferente para a série.

Você será dividida em duas partes. A primeira chega em 9 de fevereiro de 2023, enquanto a segunda em 9 de março, na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.