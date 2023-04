Você lembrava? Millie Bobby Brown, de Stranger Things, apareceu em Modern Family

Conhecida no mundo inteiro como a Eleven de Stranger Things, a atriz americana Millie Bobby Brown começou sua carreira muito antes do lançamento da série na Netflix. A atriz atuou, por exemplo, em alguns dos maiores hits da TV americana – como Grey’s Anatomy e Modern Family.

Atualmente, Millie Bobby Brown se prepara para o lançamento da 5ª (e última) temporada de Stranger Things na Netflix.

O quinto ano, é importante lembrar, encerrará a trama da série de uma vez por todas. Segundo informações prévias, Will Byers terá um papel extremamente importante para a conclusão da história.

Enquanto a temporada final de Stranger Things não estreia, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a participação de Millie Bobby Brown em Modern Family.

Antes de Stranger Things, Millie Bobby Brown atuou em Modern Family

Desde o lançamento da 1ª temporada de Stranger Things, em 2016, Millie Bobby Brown se estabeleceu como uma das jovens atrizes mais prolíficas e famosas da TV e do cinema.

Além de interpretar Eleven em Stranger Things, Brown protagoniza a franquia Enola Holmes e desempenha um papel muito importante no filme Godzilla: Rei dos Monstros.

O que muitos fãs não sabem é que, antes do lançamento de Stranger Things, Millie Bobby Brown fez uma pequena participação na série de comédia Modern Family.

A atriz aparece em apenas uma cena de “Closet? You’ll Love It!”, o 17º episódio da 6ª temporada. No capítulo em questão, ela interpreta Lizzie (na foto acima), uma garotinha que anda de bicicleta.

Na cena, Manny (o personagem de Rico Rodriguez) rouba a bicicleta de Lizzie para correr atrás de um drone em fuga.

Ele diz que vai devolver a bike, mas Lizzie responde que “foi isso que você disse sobre o humidificador da mamãe”, dando a entender que o personagem tem o hábito de não devolver as coisas que pega emprestado.

Dois anos depois dessa pequena participação, Millie Bobby Brown conquistou fãs no mundo inteiro como a Eleven de Stranger Things.

Atualmente, Millie Bobby Brown tem 19 anos. Na última semana, a atriz surpreendeu os fãs ao anunciar o noivado com o namorado Jake Bongiovi – que é filho do cantor Jon Bon Jovi.

O casal compartilhou a novidade no Instagram, com a postagem de uma foto comemorativa que mostra um anel de noivado no dedo de Brown e traz a legenda: “Eu te amei três verões e agora, querida, eu quero todos”. Veja abaixo!

A temporada final de Stranger Things terá 8 episódios na Netflix. Os últimos capítulos ainda não têm data de estreia na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.