Você: Netflix divulga data de lançamento da 4ª temporada

A Netflix divulgou a data de lançamento da quarta temporada de Você, apresentando alguns personagens em um trailer.

Os fãs terão de esperar um pouco mais para ver a nova temporada de um dos maiores sucessos do streaming, estrelado por Penn Badgley.

A plataforma vai dividir o novo ano em duas partes, com a primeira chegando em 10 de fevereiro de 2023, e a segunda em 10 de março do mesmo ano (via ScreenRant).

Uma prévia ainda foi lançada, mostrando Joe se reinventando como um professor na quarta temporada de Você.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Você na Netflix

A série Você é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

As filmagens da quarta temporada já foram finalizadas, e Badgley prometeu que será um ano diferente para a série.

