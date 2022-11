Você nunca vai imaginar qual foi uma das inspirações de The Boys

The Boys é conhecido por sua violência e pela forma como satiriza não apenas filmes e quadrinhos de super-heróis, como nossa sociedade. Curiosamente, uma das inspirações por trás da criação de Garth Ennis e Darick Robertson foi uma obra bastante cômica e ridícula.

Parece que os designs originais para o elenco de super-heróis de The Boys foram inspirados na era Adam West de Batman.

Uma entrevista com o co-criador da história em quadrinhos de The Boys, Darick Robertson, revela como o infame programa de televisão dos anos 1960 ajudou a influenciar os figurinos exagerados dos Super.

Robertson, discutiu suas ideias originais para os figurinos e sua inspiração única. Em entrevista à RetroFuturista, Robertson fala sobre seu trabalho na série dele e de Garth Ennis e os estágios iniciais de seu desenvolvimento.

Darick Robertson menciona que quando ele estava tendo ideias de como os super-heróis do mundo deveriam se parecer, ele queria um design que “permanecesse consistente e eficaz ” com o mundo que ele e Ennis estavam desenvolvendo.

Super-heróis com roupas ridículas

Observando que os figurinos dos Supers precisavam ser “ridículos e críveis”, Robertson revela que em sua mente, ele “imaginou que eles se pareceriam com os personagens do antigo programa de TV do Batman de 1966 com roupas de pano reais, em vez dos figurinos de filme”.

Robertson até aponta que os rapazes muitas vezes zombam das escolhas de roupas ridiculamente bregas dos Super.

A ideia dos trajes serem meras fantasias também surge de uma maneira sombria quando Maeve tenta atacar Homelander, esquecendo que a espada que ela empunha é na verdade apenas um item cenográfico. Embora a série não fique exatamente com a ideia original de Robertson, isso se alinha com o que ele e Ennis imaginaram para os quadrinhos.

The Boys está disponível no Prime Video.

