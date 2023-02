Você: O que acontece a Marianne na 4ª temporada

Alerta de spoilers

No fim da terceira temporada de Você (You), Joe vai atrás de Marianne, que foge para Paris após descobrir que Joe é um assassino. No entanto, esse quarto ano da série da Netflix mostra o protagonista em Londres, então o que aconteceu a Marianne? Ela está viva? Veremos isso agora.

Tati Gabrielle reprisou seu papel como Marienne Bellamy na quarta temporada de Você (You), mas, infelizmente para os fãs, seu retorno foi apenas breve.

Vemos que Joe, eventualmente, encontra Marienne em Londres. Ela foi à capital da Inglaterra a fim de expor sua arte. No entanto, ao reconhecer Joe, ela começa a correr.

Eventualmente, Joe a alcança e ela diz que sabe que ele é um assassino, não acreditando no que ele diz sobre isso ser uma mentira (embora não seja). Para provar que ele não a machucaria, Joe a deixa ir embora.

Posteriormente, o protagonista de Você é encontrado pelo assassino contratado pelos pais de Love. Ele propõe um acordo: que Joe dê a ele a fortuna que pegou de Love após matá-la, a fim de ser deixado vivo (e com novos documentos).

Só há um porém: o assassino exigiu que Joe matasse Marianne, visto que ela poderia expor o fato do protagonista da série estar vivo.

Joe, contudo, opta por não matar Marianne. Ele apenas rouba o colar dela e tira uma foto dele, mandando para o assassino a fim de convencê-lo ter assassinado Marianne.

Dito isso, Joe nem sempre é um narrador confiável, como vimos anteriormente. Além disso, mais pode ter acontecido desde então que não estamos cientes (ou até mesmo Joe). Assim sendo, pode ser que algo mais pode ter ocorrido a Marianne.

A série Você (You) é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

Badgley prometeu que é um ano diferente para a série.

Você (You) foi dividida em duas partes. A primeira já está na Netflix, enquanto a segunda em 9 de março, na Netflix.

