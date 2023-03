Você sabia? Antes de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo apareceu em Law & Order

Hoje em dia, Ellen Pompeo é conhecida no mundo inteiro como a Meredith de Grey’s Anatomy. A 19ª temporada do drama médico, que é exibida atualmente nos Estados Unidos, marca a despedida da protagonista! O que muitos fãs não sabem é que, antes de protagonizar a série, Ellen Pompeo atuou também em Law & Order.

Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Desde a 1ª temporada, os personagens passaram por inúmeras tragédias – sejam elas locais, pessoais ou nacionais.

Com a saída de Ellen Pompeo, apenas dois integrantes do elenco original permanecem na série: Chandra Wilson (Miranda) e James Pickens Jr. (Webber).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a performance de Ellen Pompeo em Law & Order – além de outras atuações da atriz pré-Grey’s Anatomy.

Além de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo atuou em Law & Order

Meredith Grey, definitivamente, é a personagem mais famosa de Ellen Pompeo. Afinal de contas, a atriz americana interpretou a médica por quase 20 anos.

Além de viver Meredith Grey em Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo também interpretou a personagem no spin-off Station 19.

Grey’s Anatomy estreou na TV americana em 2005, e antes disso, Ellen Pompeo interpretou duas personagens diferentes na série policial Law & Order.

A primeira aparição de Ellen Pompeo em Law & Order ocorreu em 1996, no 16º episódio da 6ª temporada da produção (na foto acima).

Na série, Ellen Pompeo encontrou um de seus primeiros projetos na TV. Em seu episódio de estreia, a atriz interpreta Jenna Weber, uma jovem cujo pai é acusado pelo assassinato de sua esposa e filho.

Em uma das melhores cenas do episódio, Jenna, que também é suspeita do crime, é interrogada pelo detetive Jack McCoy.

Ellen Pompeo voltou ao elenco de Law & Order em 2000. Em “Fools for Love”, o 15º episódio da 10ª temporada, a atriz vive Laura Kendrick, a namorada do assassino Peter Williams, que é interpretado por Samuel Ball.

O episódio termina com a personagem sendo condenada a 25 anos de cadeia, e o assassino levando a pena de prisão perpétua.

Antes de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo contou também com alguns projetos no cinema. Em 2002, por exemplo, a atriz contracenou com Leonardo DiCaprio no filme Prenda-Me Se For Capaz.

No ano seguinte, Ellen Pompeo atuou também em Demolidor, o filme da Marvel que trouxe Ben Affleck no papel principal. No longa, Pompeo vive Karen Page, a secretária de Matt Murdock.

Essa personagem também aparece no universo da Marvel na Netflix, mas na franquia, é interpretada por Deborah Ann Woll, de True Blood.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.