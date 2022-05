Você sabia? Atriz de Cobra Kai é filha de astro de Karatê Kid

A quarta temporada de Cobra Kai traz uma nova atriz ao seriado da Netflix. O que os fãs não sabiam é que a artista é filha de Ralph Macchio, o Daniel LaRusso do seriado e de Karatê Kid.

A atriz em questão é Julia Macchio. A filha do astro de Karatê Kid participa da quarta temporada como a prima Vanessa.

Nascida em 1992, a filha do Daniel de Cobra Kai não tem a atuação como a carreira principal. Julia conta com poucos créditos como atriz, sendo a série da Netflix um deles.

Fora isso, Julia Macchio apareceu em Minha Vida Dava Um Filme, de 2012, e A Namorada do Meu Irmão, de 2018. Nas redes sociais, a filha de Ralph Macchio costuma mostra alguns momentos com o pai.

Pelo Instagram, os internautas até encontram Julia saindo com o pai e William Zabka, o Johnny Lawrence de Cobra Kai e de Karatê Kid.

Confira abaixo um pouco desses momentos.

A quinta temporada vem aí

A Netflix divulgou o primeiro trailer da quinta temporada de Cobra Kai. A série que dá continuidade a Karatê Kid retorna em 9 de setembro deste ano.

A prévia mostra Daniel LaRusso se preparando para derrotar Terry Silver, que abre diversos dojos do Cobra Kai na cidade. Enquanto isso, Johnny Lawrence vai atrás de Miguel no México.

“Depois do resultado chocante do Torneio Regional, Terry Silver tenta expandir o império Cobra Kai e fazer o estilo de caratê “sem compaixão” dominar a região. Com Kreese preso e Johnny Lawrence longe do caratê para reparar os danos que causou, Daniel LaRusso precisa pedir ajuda a uma pessoa do passado”, diz a sinopse da temporada.

Veja o trailer abaixo: